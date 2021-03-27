CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, March 27, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;33;E;3;69% Arcata;Mostly clear;44;E;2;93% Auburn;Clear;54;E;6;46% Avalon;Clear;55;WNW;9;44% Bakersfield;Clear;58;E;5;42% Beale AFB;Clear;46;Calm;0;74% Big Bear City;Mostly clear;37;NNE;8;32% Bishop;Mostly clear;46;N;14;22% Blue Canyon;Clear;43;N;6;29% Blythe;Clear;52;N;3;46% Burbank;Clear;54;ESE;5;69% Camarillo;Mostly clear;52;Calm;0;76% Camp Pendleton;Clear;51;NNE;2;75% Campo;Clear;39;NE;3;96% Carlsbad;Clear;47;Calm;0;86% Chico;Clear;55;NE;6;40% China Lake;Mostly clear;48;Calm;0;21% Chino;Clear;50;NNE;2;70% Concord;Clear;56;SE;5;45% Corona;Clear;47;Calm;0;83% Crescent City;Clear;46;N;8;92% Daggett-Barstow;Mostly clear;52;WSW;3;22% Edwards AFB;Partly cloudy;49;SSE;3;50% El Centro;Clear;58;Calm;0;37% Eureka;Mostly clear;42;ESE;5;96% Fairfield;Clear;47;SSW;6;60% Fresno;Clear;57;NE;7;50% Fullerton;Mostly clear;56;NE;3;61% Hanford;Clear;49;Calm;0;83% Hawthorne;Clear;55;WSW;5;71% Hayward;Clear;53;ESE;3;58% Imperial;Clear;58;Calm;0;37% Imperial Beach;Clear;51;SSW;2;76% Lancaster;Clear;49;WNW;8;56% Lemoore Nas;Clear;48;W;9;51% Lincoln;Clear;43;Calm;0;75% Livermore;Clear;50;Calm;0;56% Lompoc;Clear;44;ENE;5;88% Long Beach;Clear;56;WNW;5;69% Los Alamitos;Partly cloudy;56;WNW;5;69% Los Angeles;Clear;55;Calm;0;71% Los Angeles Downtown;Clear;55;Calm;0;71% Madera;Clear;53;ENE;2;72% Mammoth;Clear;39;NNE;4;63% Marysville;Clear;51;E;5;58% Mather AFB;Clear;46;SSW;6;65% Merced;Clear;48;E;5;67% Merced (airport);Clear;48;E;5;67% Miramar Mcas;Clear;50;NE;3;76% Modesto;Clear;53;W;6;50% Moffett Nas;Clear;54;SE;5;62% Mojave;Clear;50;WNW;10;49% Montague;Clear;44;NNW;8;57% Monterey Rabr;Clear;59;SSE;7;43% Mount Shasta;Clear;46;N;5;43% Napa County;Clear;51;Calm;0;54% Needles;Clear;57;W;12;19% North Island;Clear;57;Calm;0;63% Oakland;Clear;49;W;2;83% Oceanside;Clear;47;Calm;0;86% Ontario;Clear;50;NNE;2;70% Oroville;Clear;54;NE;3;54% Oxnard;Clear;51;ENE;3;85% Palm Springs;Mostly clear;63;NNW;9;36% Palmdale;Clear;49;S;5;54% Paso Robles;Clear;50;Calm;0;49% Point Mugu;Clear;50;N;5;82% Porterville;Clear;50;ESE;8;74% Ramona;Clear;40;E;3;92% Redding;Clear;51;NE;3;56% Riverside;Clear;52;Calm;0;71% Riverside March;Clear;48;SW;3;72% Sacramento;Clear;53;SW;5;52% Sacramento International;Clear;50;SW;6;63% Salinas;Clear;54;Calm;0;56% San Bernardino;Clear;49;E;3;71% San Carlos;Clear;54;Calm;0;47% San Diego;Clear;57;Calm;0;63% San Diego Brown;Clear;51;Calm;0;71% San Diego Montgomery;Clear;52;Calm;0;74% San Francisco;Clear;51;WNW;2;62% San Jose;Clear;56;Calm;0;43% San Luis Obispo;Clear;47;ESE;5;83% San Nicolas Island;Clear;51;NW;15;65% Sandberg;Clear;46;NW;12;55% Santa Ana;Clear;50;ENE;2;83% Santa Barbara;Clear;51;ENE;3;79% Santa Maria;Clear;46;NNW;3;79% Santa Monica;Clear;52;Calm;0;80% Santa Rosa;Clear;48;Calm;0;70% Santa Ynez;Clear;43;Calm;0;93% Santee;Clear;48;W;6;87% South Lake Tahoe;Clear;29;S;8;66% Stockton;Clear;51;WNW;9;56% Thermal;Mostly clear;63;NNW;10;35% Truckee-Tahoe;Clear;27;Calm;0;63% Twentynine Palms;Mostly clear;52;NW;5;24% Ukiah;Clear;51;Calm;0;60% Vacaville;Clear;50;Calm;0;47% Van Nuys;Clear;53;W;3;69% Vandenberg AFB;Clear;44;SSE;6;95% Victorville;Partly cloudy;43;NNW;3;28% Visalia;Clear;51;Calm;0;73% Watsonville;Clear;49;NNW;6;73% _____ Copyright 2021 AccuWeather