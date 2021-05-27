CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Thursday, May 27, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;53;E;3;32% Arcata;Mostly cloudy;47;NNW;1;97% Auburn;Clear;64;E;8;34% Avalon;Cloudy;52;SW;2;94% Bakersfield;Clear;74;WNW;7;25% Beale AFB;Clear;69;ESE;9;39% Big Bear City;Clear;41;Calm;0;70% Bishop;Clear;69;ENE;3;17% Blue Canyon;Clear;53;Calm;0;32% Blythe;Clear;81;S;8;20% Burbank;Cloudy;60;S;6;80% Camarillo;Mostly clear;59;Calm;0;74% Camp Pendleton;Cloudy;59;SSW;2;82% Campo;Clear;51;NNE;3;56% Carlsbad;Cloudy;60;W;6;77% Chico;Clear;77;ESE;9;19% China Lake;Clear;74;S;8;20% Chino;Clear;57;WSW;3;85% Concord;Clear;55;S;21;71% Corona;Clear;58;W;7;86% Crescent City;Clear;47;ESE;5;92% Daggett-Barstow;Clear;76;W;16;16% Edwards AFB;Clear;66;WSW;14;32% El Centro;Clear;77;WNW;15;16% Eureka;Mostly clear;45;E;3;93% Fairfield;Clear;58;SW;23;66% Fresno;Clear;75;WNW;9;27% Fullerton;Cloudy;63;S;6;80% Hanford;Clear;74;NW;7;32% Hawthorne;Cloudy;62;WSW;5;74% Hayward;Partly cloudy;54;WSW;10;77% Imperial;Clear;77;WNW;15;16% Imperial Beach;Cloudy;63;N;3;77% Lancaster;Clear;68;WSW;14;30% Lemoore Nas;Clear;68;NW;12;35% Lincoln;Clear;68;SSE;9;39% Livermore;Clear;53;WNW;7;76% Lompoc;Cloudy;52;NW;6;86% Long Beach;Cloudy;61;S;7;77% Los Alamitos;Cloudy;61;S;7;77% Los Angeles;Cloudy;63;Calm;0;72% Los Angeles Downtown;Cloudy;63;Calm;0;72% Madera;Clear;67;WNW;6;49% Mammoth;Clear;55;WSW;3;22% Marysville;Clear;71;SSE;9;48% Mather AFB;Mostly clear;57;SE;8;54% Merced;Mostly clear;70;N;8;34% Merced (airport);Mostly clear;70;N;8;34% Miramar Mcas;Cloudy;59;WSW;3;77% Modesto;Clear;67;NW;9;25% Moffett Nas;Mostly clear;54;SE;7;81% Mojave;Clear;72;NW;15;19% Montague;Clear;65;NNE;5;24% Monterey Rabr;Mostly clear;53;WSW;7;82% Mount Shasta;Clear;55;ENE;3;43% Napa County;Mostly clear;53;SW;9;73% Needles;Clear;88;SSW;10;6% North Island;Cloudy;62;Calm;0;69% Oakland;Clear;51;SSW;4;84% Oceanside;Cloudy;60;W;6;77% Ontario;Clear;57;WSW;3;85% Oroville;Partly cloudy;74;ESE;8;26% Oxnard;Mostly cloudy;56;W;3;89% Palm Springs;Clear;83;NW;17;20% Palmdale;Clear;68;SW;9;22% Paso Robles;Clear;57;SW;6;59% Point Mugu;Mostly cloudy;54;W;6;86% Porterville;Clear;67;Calm;0;48% Ramona;Cloudy;52;WNW;5;92% Redding;Clear;71;Calm;0;21% Riverside;Mostly clear;59;W;6;77% Riverside March;Clear;59;Calm;0;72% Sacramento;Clear;62;SSW;7;53% Sacramento International;Clear;64;S;9;51% Salinas;Cloudy;53;N;9;79% San Bernardino;Clear;62;WSW;5;64% San Carlos;Partly cloudy;54;W;13;71% San Diego;Cloudy;62;Calm;0;69% San Diego Brown;Cloudy;59;SW;3;71% San Diego Montgomery;Cloudy;58;SSE;5;77% San Francisco;Mostly clear;50;SW;4;87% San Jose;Clear;55;N;5;71% San Luis Obispo;Cloudy;51;WNW;7;89% San Nicolas Island;Cloudy;52;WNW;15;92% Sandberg;Clear;64;WNW;12;33% Santa Ana;Cloudy;61;S;3;78% Santa Barbara;Clear;59;E;6;83% Santa Maria;Cloudy;51;Calm;0;89% Santa Monica;Cloudy;61;SW;6;72% Santa Rosa;Clear;51;S;3;79% Santa Ynez;Mostly cloudy;50;Calm;0;87% Santee;Cloudy;57;Calm;0;82% South Lake Tahoe;Clear;44;SSW;3;67% Stockton;Clear;61;W;16;45% Thermal;Clear;82;NNW;16;24% Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;69% Twentynine Palms;Clear;74;W;4;27% Ukiah;Clear;57;N;5;61% Vacaville;Clear;66;SW;8;36% Van Nuys;Cloudy;58;SE;6;88% Vandenberg AFB;Cloudy;50;N;7;93% Victorville;Clear;61;SSW;4;35% Visalia;Clear;72;NNW;7;33% Watsonville;Mostly cloudy;52;ENE;3;86% _____ Copyright 2021 AccuWeather