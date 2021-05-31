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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, May 31, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;65;NNE;5;27%

Arcata;Partly cloudy;51;WNW;2;92%

Auburn;Clear;73;Calm;0;37%

Avalon;Fog;54;E;6;96%

Bakersfield;Clear;81;NE;5;33%

Beale AFB;Clear;77;Calm;0;39%

Big Bear City;Clear;48;Calm;0;49%

Bishop;Clear;71;NNW;7;12%

Blue Canyon;Clear;69;NE;3;30%

Blythe;Clear;84;SSW;7;19%

Burbank;Cloudy;59;S;6;80%

Camarillo;Mostly clear;60;Calm;0;72%

Camp Pendleton;Cloudy;60;SSW;2;85%

Campo;Clear;55;ENE;2;78%

Carlsbad;Cloudy;60;Calm;0;77%

Chico;Partly cloudy;81;ENE;3;19%

China Lake;Partly cloudy;80;SSE;5;18%

Chino;Clear;60;WSW;3;82%

Concord;Clear;66;N;5;58%

Corona;Mostly clear;60;W;5;83%

Crescent City;Mostly clear;54;SSE;9;80%

Daggett-Barstow;Partly cloudy;87;SW;15;18%

Edwards AFB;Clear;78;SW;14;26%

El Centro;Clear;82;S;8;32%

Eureka;Clear;49;Calm;0;93%

Fairfield;Clear;65;SSW;18;58%

Fresno;Clear;84;Calm;0;32%

Fullerton;Cloudy;62;S;5;83%

Hanford;Clear;69;Calm;0;80%

Hawthorne;Cloudy;61;Calm;0;77%

Hayward;Clear;57;NNW;3;77%

Imperial;Clear;82;S;8;32%

Imperial Beach;Clear;55;ENE;2;88%

Lancaster;Clear;78;W;17;26%

Lemoore Nas;Clear;74;NNW;5;44%

Lincoln;Clear;68;E;8;55%

Livermore;Clear;67;Calm;0;44%

Lompoc;Cloudy;52;Calm;0;95%

Long Beach;Cloudy;62;S;5;77%

Los Alamitos;Cloudy;62;S;5;77%

Los Angeles;Cloudy;63;Calm;0;75%

Los Angeles Downtown;Cloudy;63;Calm;0;75%

Madera;Clear;77;ENE;2;56%

Mammoth;Showers;64;NNW;7;40%

Marysville;Clear;78;E;3;53%

Mather AFB;Clear;69;SSE;2;51%

Merced;Mostly clear;76;Calm;0;46%

Merced (airport);Mostly clear;76;Calm;0;46%

Miramar Mcas;Cloudy;59;S;3;80%

Modesto;Clear;73;Calm;0;50%

Moffett Nas;Clear;59;N;6;82%

Mojave;Clear;75;WNW;30;33%

Montague;Clear;70;N;12;30%

Monterey Rabr;Clear;55;WSW;6;79%

Mount Shasta;Clear;67;N;6;33%

Napa County;Clear;57;SSW;5;83%

Needles;Clear;91;SW;16;8%

North Island;Cloudy;63;SSE;7;69%

Oakland;Clear;55;SW;3;84%

Oceanside;Cloudy;60;Calm;0;77%

Ontario;Clear;60;WSW;3;82%

Oroville;Partly cloudy;78;NE;3;44%

Oxnard;Partly cloudy;57;Calm;0;86%

Palm Springs;Clear;84;Calm;0;32%

Palmdale;Clear;76;SSW;10;29%

Paso Robles;Clear;69;NNW;9;46%

Point Mugu;Mostly cloudy;55;WSW;3;86%

Porterville;Clear;72;SE;7;56%

Ramona;Clear;53;Calm;0;89%

Redding;Mostly clear;85;N;5;21%

Riverside;Clear;61;W;7;75%

Riverside March;Clear;60;NW;6;75%

Sacramento;Clear;71;SSW;7;52%

Sacramento International;Clear;72;SSE;7;49%

Salinas;Mostly cloudy;55;NNW;8;79%

San Bernardino;Clear;64;WSW;7;65%

San Carlos;Clear;59;Calm;0;71%

San Diego;Cloudy;63;SSE;7;69%

San Diego Brown;Clear;58;Calm;0;71%

San Diego Montgomery;Cloudy;60;S;3;74%

San Francisco;Clear;54;SW;3;85%

San Jose;Mostly clear;60;Calm;0;72%

San Luis Obispo;Mostly cloudy;52;SSE;6;92%

San Nicolas Island;Cloudy;52;W;3;92%

Sandberg;Clear;70;NW;4;35%

Santa Ana;Mostly cloudy;62;SSW;2;81%

Santa Barbara;Partly cloudy;55;Calm;0;87%

Santa Maria;Cloudy;51;Calm;0;92%

Santa Monica;Cloudy;60;WNW;3;80%

Santa Rosa;Mostly clear;57;Calm;0;71%

Santa Ynez;Clear;52;Calm;0;81%

Santee;Mostly cloudy;59;SW;3;76%

South Lake Tahoe;Clear;51;Calm;0;44%

Stockton;Clear;71;W;6;38%

Thermal;Clear;85;NW;10;30%

Truckee-Tahoe;Clear;50;Calm;0;53%

Twentynine Palms;Clear;80;WSW;6;19%

Ukiah;Clear;72;Calm;0;42%

Vacaville;Clear;72;S;3;47%

Van Nuys;Mostly cloudy;57;SE;6;88%

Vandenberg AFB;Showers;50;S;3;100%

Victorville;Clear;68;SSW;3;45%

Visalia;Clear;73;Calm;0;58%

Watsonville;Clear;54;Calm;0;82%

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Copyright 2021 AccuWeather