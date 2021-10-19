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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, October 19, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;30;Calm;0;92%

Arcata;Mostly clear;47;ESE;2;96%

Auburn;Clear;44;NE;2;88%

Avalon;Clear;48;SSW;3;87%

Bakersfield;Clear;52;ESE;3;59%

Beale AFB;Clear;48;ENE;3;83%

Big Bear City;Clear;27;Calm;0;86%

Bishop;Clear;38;WNW;4;49%

Blue Canyon;Clear;33;Calm;0;95%

Blythe;Clear;60;SSW;3;48%

Burbank;Clear;55;NE;2;73%

Camarillo;Clear;59;NE;8;66%

Camp Pendleton;Mostly clear;55;ENE;3;80%

Campo;Mostly cloudy;49;WSW;3;93%

Carlsbad;Mostly clear;50;Calm;0;86%

Chico;Clear;48;ENE;6;70%

China Lake;Clear;49;WSW;3;42%

Chino;Mostly cloudy;51;NNE;2;81%

Concord;Mostly clear;51;S;3;76%

Corona;Partly cloudy;51;E;2;77%

Crescent City;Mostly clear;43;E;3;96%

Daggett-Barstow;Clear;49;W;12;45%

Edwards AFB;Clear;45;SW;8;54%

El Centro;Clear;62;WNW;10;45%

Eureka;Mostly clear;45;Calm;0;97%

Fairfield;Clear;47;W;2;89%

Fresno;Clear;56;WNW;3;50%

Fullerton;Partly cloudy;58;E;3;69%

Hanford;Clear;47;NW;1;81%

Hawthorne;Clear;60;Calm;0;64%

Hayward;Mostly clear;46;WSW;2;88%

Imperial;Clear;62;WNW;10;45%

Imperial Beach;Mostly clear;51;Calm;0;85%

Lancaster;Clear;43;SSW;3;44%

Lemoore Nas;Clear;47;W;8;55%

Lincoln;Clear;41;ENE;5;93%

Livermore;Clear;45;WSW;2;93%

Lompoc;Clear;47;Calm;0;86%

Long Beach;Partly cloudy;56;E;3;74%

Los Alamitos;Partly cloudy;56;E;3;74%

Los Angeles;Clear;54;E;5;80%

Los Angeles Downtown;Clear;54;E;5;80%

Madera;Clear;48;N;2;76%

Mammoth;Clear;35;S;5;95%

Marysville;Clear;48;NNE;2;74%

Mather AFB;Clear;46;Calm;0;81%

Merced;Clear;51;WSW;6;63%

Merced (airport);Clear;51;WSW;6;63%

Miramar Mcas;Clear;47;Calm;0;89%

Modesto;Clear;48;WNW;2;78%

Moffett Nas;Clear;51;WNW;2;83%

Mojave;Partly cloudy;46;WNW;6;49%

Montague;Mostly cloudy;38;NNE;3;85%

Monterey Rabr;Clear;52;S;5;80%

Mount Shasta;Mostly clear;40;Calm;0;85%

Napa County;Clear;45;Calm;0;92%

Needles;Mostly clear;66;WSW;7;20%

North Island;Mostly clear;60;NE;3;64%

Oakland;Clear;51;W;2;87%

Oceanside;Mostly clear;50;Calm;0;86%

Ontario;Mostly cloudy;51;NNE;2;81%

Oroville;Clear;50;NNE;3;76%

Oxnard;Clear;55;NE;3;79%

Palm Springs;Clear;64;WNW;8;46%

Palmdale;Clear;42;S;3;44%

Paso Robles;Clear;50;WNW;5;68%

Point Mugu;Clear;52;SE;5;74%

Porterville;Clear;54;E;2;66%

Ramona;Clear;46;NNE;2;95%

Redding;Mostly cloudy;45;NNE;3;89%

Riverside;Clear;53;ENE;2;77%

Riverside March;Mostly clear;51;ESE;2;80%

Sacramento;Clear;49;N;1;77%

Sacramento International;Mostly clear;49;N;2;75%

Salinas;Clear;52;Calm;0;76%

San Bernardino;Clear;55;Calm;0;53%

San Carlos;Mostly clear;46;W;2;85%

San Diego;Mostly clear;57;NNE;2;69%

San Diego Brown;Mostly clear;55;Calm;6;74%

San Diego Montgomery;Clear;56;Calm;0;71%

San Francisco;Mostly clear;51;W;2;87%

San Jose;Mostly clear;53;SW;3;79%

San Luis Obispo;Clear;50;Calm;0;79%

San Nicolas Island;Clear;53;NW;18;82%

Sandberg;Clear;40;NNW;14;64%

Santa Ana;Partly cloudy;51;ESE;2;86%

Santa Barbara;Clear;51;NE;3;57%

Santa Maria;Clear;48;WNW;5;86%

Santa Monica;Mostly clear;56;Calm;0;83%

Santa Rosa;Mostly clear;44;Calm;0;95%

Santa Ynez;Clear;43;NE;3;93%

Santee;Mostly clear;52;Calm;0;81%

South Lake Tahoe;Clear;27;SSE;2;92%

Stockton;Clear;50;W;2;79%

Thermal;Clear;65;NNW;13;44%

Truckee-Tahoe;Fog;27;Calm;0;100%

Twentynine Palms;Mostly clear;55;WNW;3;44%

Ukiah;Clear;48;Calm;0;82%

Vacaville;Clear;48;Calm;0;70%

Van Nuys;Clear;52;ENE;2;89%

Vandenberg AFB;Clear;48;N;6;86%

Victorville;Clear;39;SSW;2;73%

Visalia;Clear;51;Calm;0;63%

Watsonville;Clear;46;NE;2;88%

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Copyright 2021 AccuWeather