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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Wednesday, January 19, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;30;Calm;0;85%

Arcata;Cloudy;47;E;2;99%

Auburn;Mostly clear;41;Calm;0;93%

Avalon;Clear;53;NNE;3;72%

Bakersfield;Clear;53;ESE;3;76%

Beale AFB;Clear;44;E;3;87%

Big Bear City;Clear;28;Calm;0;74%

Bishop;Clear;40;WNW;12;50%

Blue Canyon;Clear;46;N;5;27%

Blythe;Clear;55;SSW;3;47%

Burbank;Clear;54;Calm;0;77%

Camarillo;Clear;48;WNW;6;92%

Camp Pendleton;Clear;53;NNE;2;83%

Campo;Clear;39;ENE;5;86%

Carlsbad;Clear;48;Calm;0;96%

Chico;Clear;48;Calm;0;61%

China Lake;Partly cloudy;43;S;7;55%

Chino;Clear;52;N;3;83%

Concord;Mostly cloudy;47;Calm;0;86%

Corona;Clear;54;ESE;3;80%

Crescent City;Fog;45;W;3;100%

Daggett-Barstow;Partly cloudy;47;WNW;6;49%

Edwards AFB;Partly cloudy;40;SSW;5;75%

El Centro;Clear;56;N;3;46%

Eureka;Cloudy;44;SSE;3;100%

Fairfield;Mostly clear;45;Calm;0;95%

Fresno;Clear;49;Calm;0;83%

Fullerton;Clear;54;W;3;82%

Hanford;Clear;44;Calm;0;95%

Hawthorne;Clear;56;WNW;3;83%

Hayward;Mostly cloudy;50;Calm;0;82%

Imperial;Clear;56;N;3;46%

Imperial Beach;Clear;51;Calm;0;92%

Lancaster;Partly cloudy;38;NNE;4;79%

Lemoore Nas;Mostly clear;44;W;7;82%

Lincoln;Clear;36;E;5;100%

Livermore;Clear;46;Calm;0;85%

Lompoc;Fog;50;ESE;6;93%

Long Beach;Partly cloudy;55;WNW;3;83%

Los Alamitos;Partly cloudy;55;WNW;3;83%

Los Angeles;Clear;54;N;2;86%

Los Angeles Downtown;Clear;54;N;2;86%

Madera;Clear;47;ESE;2;100%

Mammoth;Clear;41;ESE;3;68%

Marysville;Clear;44;Calm;0;88%

Mather AFB;Clear;41;ENE;3;100%

Merced;Clear;45;Calm;0;89%

Merced (airport);Clear;45;Calm;0;89%

Miramar Mcas;Mostly clear;46;NE;3;95%

Modesto;Clear;44;Calm;0;93%

Moffett Nas;Mostly clear;48;Calm;0;87%

Mojave;Partly cloudy;43;NNW;10;60%

Montague;Partly cloudy;34;Calm;0;81%

Monterey Rabr;Mostly clear;51;Calm;0;82%

Mount Shasta;Clear;34;Calm;0;81%

Napa County;Cloudy;39;Calm;0;100%

Needles;Clear;56;WNW;9;31%

North Island;Mostly clear;55;Calm;0;89%

Oakland;Fog;47;NNW;1;93%

Oceanside;Clear;48;Calm;0;96%

Ontario;Clear;52;N;3;83%

Oroville;Clear;47;Calm;0;86%

Oxnard;Clear;49;Calm;0;92%

Palm Springs;Clear;64;N;5;36%

Palmdale;Partly cloudy;43;SSE;7;70%

Paso Robles;Clear;48;E;3;82%

Point Mugu;Clear;50;NNW;5;86%

Porterville;Clear;46;Calm;2;92%

Ramona;Clear;48;NE;2;90%

Redding;Clear;60;N;7;43%

Riverside;Clear;51;NNE;1;90%

Riverside March;Clear;47;Calm;0;87%

Sacramento;Clear;44;Calm;0;92%

Sacramento International;Clear;49;Calm;0;77%

Salinas;Clear;50;W;5;79%

San Bernardino;Clear;49;E;3;76%

San Carlos;Mostly cloudy;48;Calm;0;87%

San Diego;Clear;55;Calm;0;89%

San Diego Brown;Clear;53;Calm;0;89%

San Diego Montgomery;Mostly clear;55;NNW;3;86%

San Francisco;Fog;49;NW;2;90%

San Jose;Mostly clear;50;SSE;3;86%

San Luis Obispo;Clear;52;S;3;66%

San Nicolas Island;Mostly clear;48;NW;5;92%

Sandberg;Clear;47;N;5;49%

Santa Ana;Clear;51;NNW;2;93%

Santa Barbara;Clear;46;Calm;0;92%

Santa Maria;Clear;50;Calm;0;76%

Santa Monica;Clear;53;Calm;0;89%

Santa Rosa;Mostly cloudy;43;Calm;0;100%

Santa Ynez;Fog;46;Calm;0;100%

Santee;Clear;50;WNW;3;93%

South Lake Tahoe;Clear;24;Calm;0;80%

Stockton;Clear;46;ESE;3;82%

Thermal;Clear;57;NNE;7;43%

Truckee-Tahoe;Clear;19;Calm;0;92%

Twentynine Palms;Mostly clear;53;NW;5;35%

Ukiah;Clear;46;Calm;0;82%

Vacaville;Mostly clear;42;Calm;0;95%

Van Nuys;Clear;52;N;3;86%

Vandenberg AFB;Fog;48;WNW;5;97%

Victorville;Clear;41;SSE;5;48%

Visalia;Clear;45;E;3;100%

Watsonville;Clear;49;NNW;5;83%

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Copyright 2022 AccuWeather