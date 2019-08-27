CA Marine Warnings and Forecast for Tuesday, August 27, 2019

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SMALL CRAFT ADVISORY

URGENT - MARINE WEATHER MESSAGE

National Weather Service LOS ANGELES/OXNARD CA

255 AM PDT Tue Aug 27 2019

...SMALL CRAFT ADVISORY WILL EXPIRE AT 3 AM PDT EARLY THIS

MORNING...

Winds have diminished below advisory levels.

...SMALL CRAFT ADVISORY WILL EXPIRE AT 3 AM PDT EARLY THIS

MORNING...

Winds have diminished below advisory levels.

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