https://www.fairfieldcitizenonline.com/weather/article/CA-Marine-Warning-and-Forecast-14380681.php
CA Marine Warning and Forecast
CA Marine Warnings and Forecast for Tuesday, August 27, 2019
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SMALL CRAFT ADVISORY
URGENT - MARINE WEATHER MESSAGE
National Weather Service LOS ANGELES/OXNARD CA
255 AM PDT Tue Aug 27 2019
...SMALL CRAFT ADVISORY WILL EXPIRE AT 3 AM PDT EARLY THIS
MORNING...
Winds have diminished below advisory levels.
...SMALL CRAFT ADVISORY WILL EXPIRE AT 3 AM PDT EARLY THIS
MORNING...
Winds have diminished below advisory levels.
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