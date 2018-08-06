CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Monday, August 6, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;74;SW;4;89%

Chester;Clear;75;WSW;5;83%

Danbury;Clear;69;Calm;0;100%

Groton;Clear;73;Calm;0;90%

Hartford;Clear;73;Calm;0;93%

Meriden;Clear;70;Calm;0;93%

New Haven;Clear;79;SW;3;78%

Oxford;Clear;71;Calm;0;93%

Willimantic;Mostly cloudy;71;Calm;0;96%

Windsor Locks;Clear;73;WNW;5;90%

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