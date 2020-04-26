https://www.fairfieldcitizenonline.com/weather/article/CT-Current-Conditions-15226764.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Sunday, April 26, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Cloudy;45;ESE;1;74%
Chester;Cloudy;43;Calm;0;75%
Danbury;Cloudy;47;Calm;0;45%
Groton;Cloudy;42;NNE;5;91%
Hartford;Cloudy;49;Calm;0;45%
Meriden;Cloudy;47;Calm;0;63%
New Haven;Cloudy;45;Calm;0;76%
Oxford;Cloudy;46;Calm;0;53%
Willimantic;Cloudy;42;Calm;0;67%
Windsor Locks;Cloudy;45;SE;6;47%
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