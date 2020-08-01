CT Current Conditions as of 01:00 AM EDT Saturday, August 1, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Mostly clear;71;NNW;1;83%

Chester;Clear;68;Calm;0;100%

Danbury;Clear;67;SW;3;93%

Groton;Clear;69;Calm;0;92%

Hartford;Mostly clear;73;SSE;7;87%

Meriden;Mostly clear;70;Calm;0;89%

New Haven;Mostly clear;71;Calm;0;93%

Oxford;Mostly clear;67;Calm;0;96%

Willimantic;Clear;70;NNE;3;89%

Windsor Locks;Clear;71;Calm;0;65%

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