https://www.fairfieldcitizenonline.com/weather/article/CT-Current-Conditions-15448074.php
CT Current Conditions
CT Current Conditions as of 01:00 AM EDT Saturday, August 1, 2020
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Bridgeport;Mostly clear;71;NNW;1;83%
Chester;Clear;68;Calm;0;100%
Danbury;Clear;67;SW;3;93%
Groton;Clear;69;Calm;0;92%
Hartford;Mostly clear;73;SSE;7;87%
Meriden;Mostly clear;70;Calm;0;89%
New Haven;Mostly clear;71;Calm;0;93%
Oxford;Mostly clear;67;Calm;0;96%
Willimantic;Clear;70;NNE;3;89%
Windsor Locks;Clear;71;Calm;0;65%
_____
Copyright 2020 AccuWeather
View Comments