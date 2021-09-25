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Weather

CT Current Conditions

CT Current Conditions as of 02:00 AM EDT Saturday, September 25, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;58;WNW;2;79%

Chester;Mostly cloudy;61;Calm;0;93%

Danbury;Clear;53;Calm;0;92%

Groton;Cloudy;62;NW;1;83%

Hartford;Clear;57;NNW;1;97%

Meriden;Clear;55;NNW;1;88%

New Haven;Clear;62;NNW;2;71%

Oxford;Clear;52;NNE;3;100%

Willimantic;Mostly cloudy;61;Calm;0;96%

Windsor Locks;Mostly clear;55;NNW;1;99%

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