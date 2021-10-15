CT Current Conditions as of 03:00 AM EDT Friday, October 15, 2021 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Bridgeport;Clear;60;NNW;2;92% Chester;Partly cloudy;63;N;3;93% Danbury;Clear;56;Calm;0;93% Groton;Mostly cloudy;59;NNW;1;93% Hartford;Mostly clear;58;N;1;94% Meriden;Clear;58;N;1;100% New Haven;Clear;62;NNW;2;93% Oxford;Clear;57;Calm;0;96% Willimantic;Mostly cloudy;58;Calm;0;96% Windsor Locks;Mostly clear;58;N;1;99% _____ Copyright 2021 AccuWeather