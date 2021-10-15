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Weather

CT Current Conditions

CT Current Conditions as of 03:00 AM EDT Friday, October 15, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;60;NNW;2;92%

Chester;Partly cloudy;63;N;3;93%

Danbury;Clear;56;Calm;0;93%

Groton;Mostly cloudy;59;NNW;1;93%

Hartford;Mostly clear;58;N;1;94%

Meriden;Clear;58;N;1;100%

New Haven;Clear;62;NNW;2;93%

Oxford;Clear;57;Calm;0;96%

Willimantic;Mostly cloudy;58;Calm;0;96%

Windsor Locks;Mostly clear;58;N;1;99%

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