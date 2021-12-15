CT Forecast for Thursday, December 16, 2021 _____ City\/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index Bridgeport;Breezy;58;53;SW;17;62%;8%;2 Chester;Breezy;57;53;SW;15;62%;9%;2 Danbury;Breezy;60;51;SW;14;62%;10%;2 Groton;Breezy;56;51;SW;16;79%;28%;1 Hartford;Breezy;59;55;SSW;14;58%;59%;2 Meriden;Breezy;58;51;SW;15;56%;9%;2 New Haven;Breezy;58;55;SW;15;66%;28%;2 Oxford;Breezy;58;49;SW;15;71%;11%;2 Willimantic;Breezy;57;51;SW;14;62%;28%;2 Windsor Locks;Breezy;58;53;SSW;14;56%;62%;2 _____ Copyright 2021 AccuWeather