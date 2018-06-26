NY Current Conditions as of 01:00 AM EDT Tuesday, June 26, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Albany;Clear;52;N;3;80%

Binghamton;Clear;56;N;9;54%

Buffalo;Clear;57;SE;4;74%

Central Park;Clear;70;NNE;3;42%

Dansville;Clear;52;SSE;8;80%

Dunkirk;Clear;55;ESE;3;73%

East Hampton;Clear;53;Calm;0;96%

Elmira;Clear;48;Calm;0;89%

Farmingdale;Clear;64;NNE;5;60%

Fort Drum;Fog;52;SSW;5;93%

Fulton;Clear;49;Calm;0;83%

Glens Falls;Clear;48;Calm;0;92%

Islip;Mostly clear;64;NE;7;66%

Ithaca;Clear;47;NE;3;89%

Jamestown;Clear;56;ENE;6;59%

Massena;Clear;49;Calm;0;96%

Montauk;Intermittent clouds;60;Calm;0;92%

Montgomery;Clear;56;Calm;0;77%

Monticello;Mostly clear;52;NW;5;81%

New York;Clear;70;NNE;3;42%

New York Jfk;Mostly clear;69;Calm;0;56%

New York Lga;Mostly clear;72;ENE;5;42%

Newburgh;Clear;64;NW;9;59%

Niagara Falls;Clear;58;E;3;71%

Ogdensburg;Clear;46;Calm;0;95%

Penn (Yan);Clear;52;Calm;0;82%

Plattsburgh;Clear;54;W;5;63%

Poughkeepsie;Clear;56;Calm;0;80%

Rochester;Clear;54;Calm;0;82%

Rome;Clear;52;Calm;0;76%

Saranac Lake;Clear;39;Calm;0;95%

Shirley;Clear;61;E;3;96%

Syracuse;Clear;56;Calm;0;74%

Watertown;Clear;50;NE;3;92%

Wellsville;Clear;52;Calm;0;66%

Westhampton Beach;Clear;61;ESE;5;89%

White Plains;Clear;65;N;9;46%

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