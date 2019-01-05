NY Current Conditions
NY Current Conditions as of 02:00 AM EST Saturday, January 5, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Albany;Partly cloudy;31;N;2;90%
Binghamton;Mostly cloudy;31;SE;3;82%
Buffalo;Clear;34;NE;3;76%
Central Park;Showers;44;ESE;3;92%
Dansville;Clear;31;SE;8;82%
Dunkirk;Clear;29;Calm;1;86%
East Hampton;Cloudy;40;Calm;0;93%
Elmira;Clear;26;Calm;0;84%
Farmingdale;Showers;43;E;14;92%
Fort Drum;Clear;32;SSE;9;80%
Fulton;Clear;30;Calm;0;81%
Glens Falls;Mostly clear;25;Calm;0;92%
Islip;Cloudy;42;E;5;100%
Ithaca;Clear;32;ESE;5;86%
Jamestown;Mostly clear;33;Calm;0;69%
Massena;Fog;24;Calm;0;91%
Montauk;Cloudy;44;Calm;0;95%
Montgomery;Rain;38;N;1;86%
Monticello;Ice;31;N;2;97%
New York;Showers;44;SSW;3;92%
New York Jfk;Showers;44;E;6;100%
New York Lga;Showers;42;NE;9;88%
Newburgh;Rain;39;Calm;0;93%
Niagara Falls;Clear;30;SSW;2;92%
Ogdensburg;Clear;17;Calm;0;95%
Penn (Yan);Clear;33;Calm;0;78%
Plattsburgh;Clear;25;Calm;0;96%
Poughkeepsie;Cloudy;38;Calm;0;82%
Rochester;Clear;31;Calm;0;85%
Rome;Clear;25;Calm;0;96%
Saranac Lake;Clear;16;Calm;0;96%
Shirley;Showers;43;Calm;0;88%
Syracuse;Clear;28;ENE;3;88%
Watertown;Clear;24;Calm;0;95%
Wellsville;Clear;30;SE;7;81%
Westhampton Beach;Showers;43;Calm;0;88%
White Plains;Showers;40;ENE;6;82%
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