NY Current Conditions as of 02:00 AM EST Saturday, January 5, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Albany;Partly cloudy;31;N;2;90%

Binghamton;Mostly cloudy;31;SE;3;82%

Buffalo;Clear;34;NE;3;76%

Central Park;Showers;44;ESE;3;92%

Dansville;Clear;31;SE;8;82%

Dunkirk;Clear;29;Calm;1;86%

East Hampton;Cloudy;40;Calm;0;93%

Elmira;Clear;26;Calm;0;84%

Farmingdale;Showers;43;E;14;92%

Fort Drum;Clear;32;SSE;9;80%

Fulton;Clear;30;Calm;0;81%

Glens Falls;Mostly clear;25;Calm;0;92%

Islip;Cloudy;42;E;5;100%

Ithaca;Clear;32;ESE;5;86%

Jamestown;Mostly clear;33;Calm;0;69%

Massena;Fog;24;Calm;0;91%

Montauk;Cloudy;44;Calm;0;95%

Montgomery;Rain;38;N;1;86%

Monticello;Ice;31;N;2;97%

New York;Showers;44;SSW;3;92%

New York Jfk;Showers;44;E;6;100%

New York Lga;Showers;42;NE;9;88%

Newburgh;Rain;39;Calm;0;93%

Niagara Falls;Clear;30;SSW;2;92%

Ogdensburg;Clear;17;Calm;0;95%

Penn (Yan);Clear;33;Calm;0;78%

Plattsburgh;Clear;25;Calm;0;96%

Poughkeepsie;Cloudy;38;Calm;0;82%

Rochester;Clear;31;Calm;0;85%

Rome;Clear;25;Calm;0;96%

Saranac Lake;Clear;16;Calm;0;96%

Shirley;Showers;43;Calm;0;88%

Syracuse;Clear;28;ENE;3;88%

Watertown;Clear;24;Calm;0;95%

Wellsville;Clear;30;SE;7;81%

Westhampton Beach;Showers;43;Calm;0;88%

White Plains;Showers;40;ENE;6;82%

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