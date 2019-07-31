NY Marine Warning and Forecast
NY Marine Warnings and Forecast for Wednesday, July 31, 2019
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SEVERE THUNDERSTORM WATCH
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 547
NATIONAL WEATHER SERVICE NEW YORK NY
118 PM EDT WED JUL 31 2019
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
547 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
LONG ISLAND SOUND EAST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
LONG ISLAND SOUND WEST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
NEW YORK HARBOR PECONIC AND GARDINERS BAYS
SOUTH SHORE BAYS FROM JONES INLET THROUGH SHINNECOCK BAY
MORICHES INLET NY TO MONTAUK POINT NY OUT 20 NM
FIRE ISLAND INLET NY TO MORICHES INLET NY OUT 20 NM
SANDY HOOK NJ TO FIRE ISLAND INLET NY OUT 20 NM
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
547 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
LONG ISLAND SOUND EAST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
LONG ISLAND SOUND WEST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
NEW YORK HARBOR PECONIC AND GARDINERS BAYS
SOUTH SHORE BAYS FROM JONES INLET THROUGH SHINNECOCK BAY
MORICHES INLET NY TO MONTAUK POINT NY OUT 20 NM
FIRE ISLAND INLET NY TO MORICHES INLET NY OUT 20 NM
SANDY HOOK NJ TO FIRE ISLAND INLET NY OUT 20 NM
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
547 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
LONG ISLAND SOUND EAST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
LONG ISLAND SOUND WEST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
NEW YORK HARBOR PECONIC AND GARDINERS BAYS
SOUTH SHORE BAYS FROM JONES INLET THROUGH SHINNECOCK BAY
MORICHES INLET NY TO MONTAUK POINT NY OUT 20 NM
FIRE ISLAND INLET NY TO MORICHES INLET NY OUT 20 NM
SANDY HOOK NJ TO FIRE ISLAND INLET NY OUT 20 NM
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
547 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
LONG ISLAND SOUND EAST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
LONG ISLAND SOUND WEST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
NEW YORK HARBOR PECONIC AND GARDINERS BAYS
SOUTH SHORE BAYS FROM JONES INLET THROUGH SHINNECOCK BAY
MORICHES INLET NY TO MONTAUK POINT NY OUT 20 NM
FIRE ISLAND INLET NY TO MORICHES INLET NY OUT 20 NM
SANDY HOOK NJ TO FIRE ISLAND INLET NY OUT 20 NM
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
547 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
LONG ISLAND SOUND EAST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
LONG ISLAND SOUND WEST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
NEW YORK HARBOR PECONIC AND GARDINERS BAYS
SOUTH SHORE BAYS FROM JONES INLET THROUGH SHINNECOCK BAY
MORICHES INLET NY TO MONTAUK POINT NY OUT 20 NM
FIRE ISLAND INLET NY TO MORICHES INLET NY OUT 20 NM
SANDY HOOK NJ TO FIRE ISLAND INLET NY OUT 20 NM
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
547 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
LONG ISLAND SOUND EAST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
LONG ISLAND SOUND WEST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
NEW YORK HARBOR PECONIC AND GARDINERS BAYS
SOUTH SHORE BAYS FROM JONES INLET THROUGH SHINNECOCK BAY
MORICHES INLET NY TO MONTAUK POINT NY OUT 20 NM
FIRE ISLAND INLET NY TO MORICHES INLET NY OUT 20 NM
SANDY HOOK NJ TO FIRE ISLAND INLET NY OUT 20 NM
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
547 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
LONG ISLAND SOUND EAST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
LONG ISLAND SOUND WEST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
NEW YORK HARBOR PECONIC AND GARDINERS BAYS
SOUTH SHORE BAYS FROM JONES INLET THROUGH SHINNECOCK BAY
MORICHES INLET NY TO MONTAUK POINT NY OUT 20 NM
FIRE ISLAND INLET NY TO MORICHES INLET NY OUT 20 NM
SANDY HOOK NJ TO FIRE ISLAND INLET NY OUT 20 NM
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
547 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
LONG ISLAND SOUND EAST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
LONG ISLAND SOUND WEST OF NEW HAVEN CT/PORT JEFFERSON NY
NEW YORK HARBOR PECONIC AND GARDINERS BAYS
SOUTH SHORE BAYS FROM JONES INLET THROUGH SHINNECOCK BAY
MORICHES INLET NY TO MONTAUK POINT NY OUT 20 NM
FIRE ISLAND INLET NY TO MORICHES INLET NY OUT 20 NM
SANDY HOOK NJ TO FIRE ISLAND INLET NY OUT 20 NM
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
547 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
BOSTON HARBOR CAPE COD BAY NANTUCKET SOUND
VINEYARD SOUND BUZZARDS BAY RHODE ISLAND SOUND
NARRAGANSETT BAY BLOCK ISLAND SOUND
COASTAL WATERS EAST OF IPSWICH BAY AND THE STELLWAGEN BANK
NATIONAL MARINE SANCTUARY
MASSACHUSETTS BAY AND IPSWICH BAY
COASTAL WATERS FROM PROVINCETOWN MA TO CHATHAM MA TO NANTUCKET MA
OUT 20 NM
COASTAL WATERS EXTENDING OUT TO 25 NM SOUTH OF MARTHAS VINEYARD
AND NANTUCKET
COASTAL WATERS FROM MONTAUK NY TO MARTHAS VINEYARD EXTENDING OUT
TO 20 NM SOUTH OF BLOCK ISLAND
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
547 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
BOSTON HARBOR CAPE COD BAY NANTUCKET SOUND
VINEYARD SOUND BUZZARDS BAY RHODE ISLAND SOUND
NARRAGANSETT BAY BLOCK ISLAND SOUND
COASTAL WATERS EAST OF IPSWICH BAY AND THE STELLWAGEN BANK
NATIONAL MARINE SANCTUARY
MASSACHUSETTS BAY AND IPSWICH BAY
COASTAL WATERS FROM PROVINCETOWN MA TO CHATHAM MA TO NANTUCKET MA
OUT 20 NM
COASTAL WATERS EXTENDING OUT TO 25 NM SOUTH OF MARTHAS VINEYARD
AND NANTUCKET
COASTAL WATERS FROM MONTAUK NY TO MARTHAS VINEYARD EXTENDING OUT
TO 20 NM SOUTH OF BLOCK ISLAND
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