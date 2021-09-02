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NY Marine Warning and Forecast

NY Marine Warnings and Forecast for Thursday, September 2, 2021

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TORNADO WATCH

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 486

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

303 AM EDT THU SEP 02 2021

TORNADO WATCH 486 REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 AM EDT FOR THE

FOLLOWING LOCATIONS

CW

. ADJACENT COASTAL WATERS INCLUDED ARE

CAPE COD BAY

NANTUCKET SOUND

VINEYARD SOUND

BUZZARDS BAY

RHODE ISLAND SOUND

NARRAGANSETT BAY

BLOCK ISLAND SOUND

COASTAL WATERS FROM PROVINCETOWN MA TO CHATHAM MA TO NANTUCKET MA

OUT 20 NM

COASTAL WATERS EXTENDING OUT TO 25 NM SOUTH OF MARTHAS VINEYARD

AND NANTUCKET

COASTAL WATERS FROM MONTAUK NY TO MARTHAS VINEYARD EXTENDING OUT

TO 20 NM SOUTH OF BLOCK ISLAND

CW

. ADJACENT COASTAL WATERS INCLUDED ARE

CAPE COD BAY

NANTUCKET SOUND

VINEYARD SOUND

BUZZARDS BAY

RHODE ISLAND SOUND

NARRAGANSETT BAY

BLOCK ISLAND SOUND

COASTAL WATERS FROM PROVINCETOWN MA TO CHATHAM MA TO NANTUCKET MA

OUT 20 NM

COASTAL WATERS EXTENDING OUT TO 25 NM SOUTH OF MARTHAS VINEYARD

AND NANTUCKET

COASTAL WATERS FROM MONTAUK NY TO MARTHAS VINEYARD EXTENDING OUT

TO 20 NM SOUTH OF BLOCK ISLAND

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