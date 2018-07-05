TX Current Conditions as of 12:00 AM CDT Thursday, July 5, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;78;SE;7;75%

Abilene Dyess;Clear;84;SE;16;47%

Alice;Thunderstorms;72;NNE;14;90%

Alpine;Clear;67;W;7;82%

Amarillo;Clear;77;ESE;12;59%

Angleton;Clear;76;ENE;5;90%

Arlington;Clear;79;SE;6;67%

Austin;Rain;73;N;6;90%

Austin Bergstrom;Mostly cloudy;72;E;8;96%

Bay;Clear;74;E;8;96%

Beaumont;Mostly clear;78;Calm;1;87%

Beeville;Partly cloudy w/ showers;72;S;3;97%

Borger;Clear;83;ESE;14;50%

Bowie;Clear;80;ESE;5;70%

Breckenridge;Clear;83;E;9;55%

Brenham;Clear;73;E;3;98%

Bridgeport;Clear;81;ESE;6;62%

Brownsville;Clear;84;SE;10;82%

Brownwood;Cloudy;76;ESE;7;77%

Burnet;Rain;72;SE;10;96%

Canadian;Clear;78;ESE;8;74%

Castroville;Cloudy;74;SE;3;98%

Childress;Clear;82;SE;16;62%

Cleburne;Clear;77;ESE;14;83%

College Station;Clear;73;E;6;96%

Comanche;Cloudy;77;E;11;79%

Conroe;Fog;71;Calm;0;100%

Corpus Christi;Thunderstorms;72;NE;16;100%

Corsicana;Partly cloudy;76;SSE;8;81%

Cotulla;Showers;73;ESE;9;100%

Dalhart;Clear;77;NNE;5;44%

Dallas Love;Partly cloudy;82;SSE;17;69%

Dallas Redbird;Clear;80;SSE;16;68%

Dallas/Ft Worth;Partly cloudy;81;SE;14;66%

Decatur;Clear;81;ESE;8;64%

Del Rio;Intermittent clouds;84;E;9;54%

Del Rio Laughlin AFB;Intermittent clouds;83;ESE;11;60%

Denton;Clear;83;SE;14;60%

Dryden;Intermittent clouds;83;E;9;42%

Dumas;Clear;75;ESE;8;52%

Edinburg;Mostly cloudy;83;SE;12;81%

El Paso;Intermittent clouds;88;NNE;8;29%

Ellington;Partly cloudy;75;Calm;0;88%

Falfurrias;Clear;83;ESE;8;77%

Fort Hood;Cloudy;73;SE;13;91%

Fort Worth;Clear;81;SE;14;71%

Fort Worth Alliance;Clear;83;ESE;16;64%

Fort Worth Nas;Clear;83;SE;16;62%

Fort Worth Spinks;Clear;78;SE;8;73%

Fredericksburg;Cloudy;73;Calm;0;91%

Gainesville;Clear;80;ESE;5;68%

Galveston;Clear;79;E;8;87%

Gatesville;Cloudy;73;SE;9;94%

Georgetown;Cloudy;72;SE;7;96%

Giddings;Clear;67;E;5;94%

Gilmer;Clear;78;Calm;0;80%

Graham;Clear;80;E;3;66%

Granbury;Mostly cloudy;80;E;13;71%

Grand Prairie;Clear;79;SE;6;67%

Greenville;Clear;81;Calm;0;69%

Guadalupe Pass;Partly cloudy;78;NE;10;42%

Hamilton;Cloudy;76;SE;13;81%

Harlingen;Cloudy;82;SE;9;87%

Hearne;Clear;73;Calm;0;92%

Hebbronville;Partly cloudy;82;E;10;74%

Henderson;Fog;74;Calm;0;94%

Hereford;Clear;84;SSE;5;34%

Hillsboro;Clear;76;ESE;12;80%

Hondo;Cloudy;76;E;6;93%

Houston;Clear;75;Calm;0;83%

Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;75;E;3;93%

Houston / Dunn Helistop;Clear;75;Calm;0;83%

Houston / Southwest Airport;Fog;71;Calm;0;95%

Houston Clover;Fog;73;Calm;0;96%

Houston Hooks;Fog;74;E;3;93%

Houston Hull;Mostly clear;77;E;5;78%

Houston Intercontinental;Partly cloudy;73;Calm;0;96%

Huntsville;Clear;72;Calm;0;93%

Ingleside;Cloudy;80;NNW;15;80%

Jacksonville;Mostly clear;76;NW;3;89%

Jasper;Clear;75;Calm;0;96%

Junction;Intermittent clouds;78;ENE;6;75%

Kellyusa Airport;Cloudy;76;ENE;5;93%

Kerrville;Cloudy;72;Calm;0;89%

Killeen;Cloudy;73;SE;13;91%

Killeen/Ft Hood;Cloudy;73;SE;10;93%

Kingsville Nas;Cloudy;83;NNE;12;82%

La Grange;Partly cloudy;73;ESE;3;95%

Lago Vista;Cloudy;72;ESE;8;100%

Lancaster;Clear;77;SE;6;74%

Laredo;Cloudy;91;SE;17;51%

Llano;Cloudy;75;Calm;0;94%

Longview;Intermittent clouds;78;SSE;4;84%

Lubbock;Partly cloudy;81;E;10;51%

Lufkin;Clear;73;NNE;3;96%

Mcallen;Cloudy;85;SE;12;76%

Mcgregor;Cloudy;74;SE;12;93%

Mckinney;Clear;82;SE;8;69%

Mesquite;Clear;77;SSE;8;71%

Midland;Clear;87;ESE;9;38%

Midland Airpark;Clear;87;ESE;9;38%

Midlothian;Partly cloudy;76;SE;6;80%

Mineola;Clear;77;ESE;8;83%

Mineral Wells;Partly cloudy;82;ESE;14;62%

Mount Pleasant;Clear;78;Calm;0;74%

Nacogdoches;Partly cloudy;75;Calm;0;93%

New Braunfels;Cloudy;75;E;9;96%

Odessa;Clear;88;ESE;10;32%

Orange;Clear;75;Calm;0;100%

Palacios;Mostly clear;75;ENE;13;96%

Palestine;Clear;73;Calm;0;91%

Pampa;Clear;78;ESE;17;65%

Pampa / Mesa Vista;Clear;77;SE;10;64%

Paris;Clear;80;ESE;5;75%

Pecos;Mostly cloudy;86;E;6;25%

Perryton;Clear;79;SE;12;64%

Plainview;Clear;79;ESE;13;51%

Pleasanton;Rain;73;S;3;100%

Port Aransas;Mostly cloudy;82;SSE;9;87%

Port Isabel;Mostly cloudy;83;SE;13;83%

Port Lavaca;Intermittent clouds;78;E;8;86%

Randolph AFB;Cloudy;75;Calm;0;94%

Robstown;Showers;72;N;8;95%

Rockport;Rain;74;WNW;10;93%

Rocksprings;Cloudy;75;ENE;7;69%

San Angelo;Clear;78;E;6;70%

San Antonio;Cloudy;76;E;4;95%

San Antonio Stinson;Cloudy;77;E;5;93%

San Marcos;Cloudy;73;ESE;8;94%

Seminole;Clear;80;E;5;43%

Sherman-Denison;Mostly clear;81;ESE;7;71%

Snyder;Clear;83;ESE;7;54%

Sonora;Clear;79;E;6;64%

Stephenville;Cloudy;77;ESE;13;74%

Sulphur Springs;Clear;81;Calm;0;71%

Sweetwater;Clear;80;ESE;8;61%

Temple;Cloudy;72;ESE;9;100%

Terrell;Clear;80;SSE;8;71%

Tyler;Mostly clear;78;S;5;84%

Uvalde;Partly cloudy;74;E;3;95%

Vernon;Clear;83;E;12;58%

Victoria;Cloudy;77;ESE;9;88%

Waco;Mostly cloudy;75;SE;8;84%

Weslaco;Mostly cloudy;82;SE;12;84%

Wharton;Clear;73;E;6;91%

Wichita Falls;Clear;81;ENE;6;65%

Wink;Partly cloudy;87;E;9;26%

Zapata;Mostly cloudy;85;SE;13;60%

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