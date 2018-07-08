TX Current Conditions as of 12:00 AM CDT Sunday, July 8, 2018

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Partly cloudy;74;SE;6;78%

Abilene Dyess;Partly cloudy;75;SSE;6;79%

Alice;Clear;76;SSE;3;87%

Alpine;Clear;64;Calm;0;87%

Amarillo;Clear;72;ESE;10;71%

Angleton;Clear;78;Calm;0;90%

Arlington;Clear;86;ENE;8;52%

Austin;Clear;78;Calm;0;75%

Austin Bergstrom;Partly cloudy;75;Calm;0;90%

Bay;Clear;77;Calm;0;93%

Beaumont;Intermittent clouds;77;N;1;90%

Beeville;Clear;76;SE;3;93%

Borger;Clear;79;SE;10;51%

Bowie;Clear;78;E;6;74%

Breckenridge;Partly cloudy;78;SW;3;65%

Brenham;Clear;76;Calm;0;100%

Bridgeport;Clear;80;Calm;0;60%

Brownsville;Clear;79;SSE;5;90%

Brownwood;Cloudy;75;N;10;73%

Burnet;Mostly clear;75;Calm;0;87%

Canadian;Clear;75;Calm;0;77%

Castroville;Clear;75;Calm;0;92%

Childress;Clear;80;ESE;7;57%

Cleburne;Clear;81;SE;3;73%

College Station;Mostly clear;75;Calm;0;100%

Comanche;Partly cloudy;78;Calm;8;72%

Conroe;Mostly clear;74;Calm;0;100%

Corpus Christi;Intermittent clouds;77;SSE;6;100%

Corsicana;Clear;79;SSE;6;76%

Cotulla;Cloudy;79;Calm;0;78%

Dalhart;Clear;72;SSE;8;56%

Dallas Love;Partly cloudy;86;E;9;56%

Dallas Redbird;Partly cloudy;87;E;9;52%

Dallas/Ft Worth;Partly cloudy;86;E;9;54%

Decatur;Clear;82;Calm;0;63%

Del Rio;Cloudy;76;Calm;0;90%

Del Rio Laughlin AFB;Mostly cloudy;75;Calm;0;91%

Denton;Clear;84;E;10;60%

Dryden;Cloudy;72;N;2;90%

Dumas;Clear;69;ESE;7;69%

Edinburg;Cloudy;79;SSE;1;93%

El Paso;Partly cloudy;80;SE;8;48%

Ellington;Mostly cloudy;81;NE;3;83%

Falfurrias;Clear;78;SSE;6;80%

Fort Hood;Clear;77;ESE;3;74%

Fort Worth;Clear;86;E;10;52%

Fort Worth Alliance;Partly cloudy;87;E;10;50%

Fort Worth Nas;Partly cloudy;88;E;10;44%

Fort Worth Spinks;Clear;83;ESE;3;58%

Fredericksburg;Clear;72;Calm;0;86%

Gainesville;Clear;78;E;3;71%

Galveston;Clear;82;S;7;79%

Gatesville;Clear;79;Calm;0;69%

Georgetown;Cloudy;74;Calm;0;93%

Giddings;Clear;71;Calm;0;94%

Gilmer;Clear;79;Calm;0;80%

Graham;Clear;80;ENE;5;65%

Granbury;Partly cloudy;81;S;5;64%

Grand Prairie;Clear;86;ENE;8;52%

Greenville;Clear;79;Calm;0;83%

Guadalupe Pass;Clear;67;NE;17;72%

Hamilton;Clear;76;WSW;3;87%

Harlingen;Mostly cloudy;77;SSE;7;96%

Hearne;Clear;73;Calm;0;100%

Hebbronville;Clear;75;Calm;0;79%

Henderson;Clear;76;Calm;0;90%

Hereford;Clear;71;Calm;0;73%

Hillsboro;Partly cloudy;77;E;5;84%

Hondo;Cloudy;77;Calm;0;90%

Houston;Clear;79;Calm;0;83%

Houston (Hobby Airport);Mostly cloudy;80;Calm;0;90%

Houston / Dunn Helistop;Clear;79;Calm;0;83%

Houston / Southwest Airport;Clear;75;Calm;0;95%

Houston Clover;Clear;81;Calm;0;84%

Houston Hooks;Mostly clear;77;Calm;0;93%

Houston Hull;Mostly clear;81;Calm;0;81%

Houston Intercontinental;Intermittent clouds;76;Calm;0;97%

Huntsville;Mostly clear;75;Calm;0;93%

Ingleside;Clear;80;SSW;5;82%

Jacksonville;Mostly clear;75;N;2;91%

Jasper;Mostly cloudy;70;Calm;0;97%

Junction;Mostly clear;75;E;3;84%

Kellyusa Airport;Cloudy;76;ENE;5;88%

Kerrville;Clear;76;Calm;0;81%

Killeen;Clear;77;ESE;3;74%

Killeen/Ft Hood;Clear;74;Calm;0;84%

Kingsville Nas;Cloudy;77;SSE;5;90%

La Grange;Clear;77;Calm;0;92%

Lago Vista;Clear;73;E;3;94%

Lancaster;Clear;81;Calm;0;68%

Laredo;Intermittent clouds;82;ESE;7;70%

Llano;Clear;73;Calm;0;94%

Longview;Mostly clear;78;SE;3;77%

Lubbock;Partly cloudy;74;NNE;6;69%

Lufkin;Cloudy;74;ENE;3;100%

Mcallen;Mostly cloudy;81;Calm;0;87%

Mcgregor;Clear;76;SSE;3;81%

Mckinney;Cloudy;82;Calm;0;64%

Mesquite;Clear;81;Calm;0;66%

Midland;Cloudy;76;Calm;0;73%

Midland Airpark;Cloudy;76;Calm;0;73%

Midlothian;Cloudy;76;Calm;0;96%

Mineola;Partly cloudy;78;NNE;5;82%

Mineral Wells;Cloudy;82;S;7;57%

Mount Pleasant;Clear;73;Calm;0;91%

Nacogdoches;Mostly clear;75;Calm;0;96%

New Braunfels;Clear;75;NNE;3;90%

Odessa;Cloudy;70;WNW;3;93%

Orange;Clear;74;Calm;0;100%

Palacios;Mostly clear;81;SSE;6;84%

Palestine;Clear;74;Calm;0;96%

Pampa;Clear;75;SE;8;69%

Pampa / Mesa Vista;Clear;70;SSE;7;77%

Paris;Clear;78;E;5;84%

Pecos;Partly cloudy;74;NE;16;71%

Perryton;Clear;72;SSE;6;69%

Plainview;Clear;70;Calm;0;78%

Pleasanton;Clear;76;Calm;0;85%

Port Aransas;Mostly cloudy;81;S;6;82%

Port Isabel;Mostly cloudy;80;S;5;93%

Port Lavaca;Partly cloudy;79;Calm;0;87%

Randolph AFB;Cloudy;74;N;3;93%

Robstown;Partly cloudy;76;SSE;5;91%

Rockport;Clear;79;SSW;3;81%

Rocksprings;Partly cloudy;73;N;2;87%

San Angelo;Mostly clear;77;Calm;0;66%

San Antonio;Mostly cloudy;76;NE;3;90%

San Antonio Stinson;Cloudy;78;ENE;3;86%

San Marcos;Intermittent clouds;74;NE;5;96%

Seminole;Clear;71;SSE;8;79%

Sherman-Denison;Mostly clear;79;E;5;75%

Snyder;Clear;72;Calm;0;85%

Sonora;Clear;73;Calm;0;83%

Stephenville;Partly cloudy;79;SE;6;73%

Sulphur Springs;Clear;81;ESE;6;68%

Sweetwater;Partly cloudy;75;NW;5;61%

Temple;Clear;75;Calm;0;90%

Terrell;Partly cloudy;85;E;7;56%

Tyler;Partly cloudy;78;N;3;83%

Uvalde;Partly cloudy;73;NE;6;95%

Vernon;Clear;82;E;6;60%

Victoria;Mostly cloudy;78;N;4;92%

Waco;Clear;76;S;3;79%

Weslaco;Mostly cloudy;78;SSE;3;92%

Wharton;Clear;75;Calm;0;91%

Wichita Falls;Clear;81;E;6;61%

Wink;Thunderstorms;68;NNE;10;93%

Zapata;Mostly cloudy;77;N;0;80%

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