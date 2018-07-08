TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 12:00 AM CDT Sunday, July 8, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Partly cloudy;74;SE;6;78%
Abilene Dyess;Partly cloudy;75;SSE;6;79%
Alice;Clear;76;SSE;3;87%
Alpine;Clear;64;Calm;0;87%
Amarillo;Clear;72;ESE;10;71%
Angleton;Clear;78;Calm;0;90%
Arlington;Clear;86;ENE;8;52%
Austin;Clear;78;Calm;0;75%
Austin Bergstrom;Partly cloudy;75;Calm;0;90%
Bay;Clear;77;Calm;0;93%
Beaumont;Intermittent clouds;77;N;1;90%
Beeville;Clear;76;SE;3;93%
Borger;Clear;79;SE;10;51%
Bowie;Clear;78;E;6;74%
Breckenridge;Partly cloudy;78;SW;3;65%
Brenham;Clear;76;Calm;0;100%
Bridgeport;Clear;80;Calm;0;60%
Brownsville;Clear;79;SSE;5;90%
Brownwood;Cloudy;75;N;10;73%
Burnet;Mostly clear;75;Calm;0;87%
Canadian;Clear;75;Calm;0;77%
Castroville;Clear;75;Calm;0;92%
Childress;Clear;80;ESE;7;57%
Cleburne;Clear;81;SE;3;73%
College Station;Mostly clear;75;Calm;0;100%
Comanche;Partly cloudy;78;Calm;8;72%
Conroe;Mostly clear;74;Calm;0;100%
Corpus Christi;Intermittent clouds;77;SSE;6;100%
Corsicana;Clear;79;SSE;6;76%
Cotulla;Cloudy;79;Calm;0;78%
Dalhart;Clear;72;SSE;8;56%
Dallas Love;Partly cloudy;86;E;9;56%
Dallas Redbird;Partly cloudy;87;E;9;52%
Dallas/Ft Worth;Partly cloudy;86;E;9;54%
Decatur;Clear;82;Calm;0;63%
Del Rio;Cloudy;76;Calm;0;90%
Del Rio Laughlin AFB;Mostly cloudy;75;Calm;0;91%
Denton;Clear;84;E;10;60%
Dryden;Cloudy;72;N;2;90%
Dumas;Clear;69;ESE;7;69%
Edinburg;Cloudy;79;SSE;1;93%
El Paso;Partly cloudy;80;SE;8;48%
Ellington;Mostly cloudy;81;NE;3;83%
Falfurrias;Clear;78;SSE;6;80%
Fort Hood;Clear;77;ESE;3;74%
Fort Worth;Clear;86;E;10;52%
Fort Worth Alliance;Partly cloudy;87;E;10;50%
Fort Worth Nas;Partly cloudy;88;E;10;44%
Fort Worth Spinks;Clear;83;ESE;3;58%
Fredericksburg;Clear;72;Calm;0;86%
Gainesville;Clear;78;E;3;71%
Galveston;Clear;82;S;7;79%
Gatesville;Clear;79;Calm;0;69%
Georgetown;Cloudy;74;Calm;0;93%
Giddings;Clear;71;Calm;0;94%
Gilmer;Clear;79;Calm;0;80%
Graham;Clear;80;ENE;5;65%
Granbury;Partly cloudy;81;S;5;64%
Grand Prairie;Clear;86;ENE;8;52%
Greenville;Clear;79;Calm;0;83%
Guadalupe Pass;Clear;67;NE;17;72%
Hamilton;Clear;76;WSW;3;87%
Harlingen;Mostly cloudy;77;SSE;7;96%
Hearne;Clear;73;Calm;0;100%
Hebbronville;Clear;75;Calm;0;79%
Henderson;Clear;76;Calm;0;90%
Hereford;Clear;71;Calm;0;73%
Hillsboro;Partly cloudy;77;E;5;84%
Hondo;Cloudy;77;Calm;0;90%
Houston;Clear;79;Calm;0;83%
Houston (Hobby Airport);Mostly cloudy;80;Calm;0;90%
Houston / Dunn Helistop;Clear;79;Calm;0;83%
Houston / Southwest Airport;Clear;75;Calm;0;95%
Houston Clover;Clear;81;Calm;0;84%
Houston Hooks;Mostly clear;77;Calm;0;93%
Houston Hull;Mostly clear;81;Calm;0;81%
Houston Intercontinental;Intermittent clouds;76;Calm;0;97%
Huntsville;Mostly clear;75;Calm;0;93%
Ingleside;Clear;80;SSW;5;82%
Jacksonville;Mostly clear;75;N;2;91%
Jasper;Mostly cloudy;70;Calm;0;97%
Junction;Mostly clear;75;E;3;84%
Kellyusa Airport;Cloudy;76;ENE;5;88%
Kerrville;Clear;76;Calm;0;81%
Killeen;Clear;77;ESE;3;74%
Killeen/Ft Hood;Clear;74;Calm;0;84%
Kingsville Nas;Cloudy;77;SSE;5;90%
La Grange;Clear;77;Calm;0;92%
Lago Vista;Clear;73;E;3;94%
Lancaster;Clear;81;Calm;0;68%
Laredo;Intermittent clouds;82;ESE;7;70%
Llano;Clear;73;Calm;0;94%
Longview;Mostly clear;78;SE;3;77%
Lubbock;Partly cloudy;74;NNE;6;69%
Lufkin;Cloudy;74;ENE;3;100%
Mcallen;Mostly cloudy;81;Calm;0;87%
Mcgregor;Clear;76;SSE;3;81%
Mckinney;Cloudy;82;Calm;0;64%
Mesquite;Clear;81;Calm;0;66%
Midland;Cloudy;76;Calm;0;73%
Midland Airpark;Cloudy;76;Calm;0;73%
Midlothian;Cloudy;76;Calm;0;96%
Mineola;Partly cloudy;78;NNE;5;82%
Mineral Wells;Cloudy;82;S;7;57%
Mount Pleasant;Clear;73;Calm;0;91%
Nacogdoches;Mostly clear;75;Calm;0;96%
New Braunfels;Clear;75;NNE;3;90%
Odessa;Cloudy;70;WNW;3;93%
Orange;Clear;74;Calm;0;100%
Palacios;Mostly clear;81;SSE;6;84%
Palestine;Clear;74;Calm;0;96%
Pampa;Clear;75;SE;8;69%
Pampa / Mesa Vista;Clear;70;SSE;7;77%
Paris;Clear;78;E;5;84%
Pecos;Partly cloudy;74;NE;16;71%
Perryton;Clear;72;SSE;6;69%
Plainview;Clear;70;Calm;0;78%
Pleasanton;Clear;76;Calm;0;85%
Port Aransas;Mostly cloudy;81;S;6;82%
Port Isabel;Mostly cloudy;80;S;5;93%
Port Lavaca;Partly cloudy;79;Calm;0;87%
Randolph AFB;Cloudy;74;N;3;93%
Robstown;Partly cloudy;76;SSE;5;91%
Rockport;Clear;79;SSW;3;81%
Rocksprings;Partly cloudy;73;N;2;87%
San Angelo;Mostly clear;77;Calm;0;66%
San Antonio;Mostly cloudy;76;NE;3;90%
San Antonio Stinson;Cloudy;78;ENE;3;86%
San Marcos;Intermittent clouds;74;NE;5;96%
Seminole;Clear;71;SSE;8;79%
Sherman-Denison;Mostly clear;79;E;5;75%
Snyder;Clear;72;Calm;0;85%
Sonora;Clear;73;Calm;0;83%
Stephenville;Partly cloudy;79;SE;6;73%
Sulphur Springs;Clear;81;ESE;6;68%
Sweetwater;Partly cloudy;75;NW;5;61%
Temple;Clear;75;Calm;0;90%
Terrell;Partly cloudy;85;E;7;56%
Tyler;Partly cloudy;78;N;3;83%
Uvalde;Partly cloudy;73;NE;6;95%
Vernon;Clear;82;E;6;60%
Victoria;Mostly cloudy;78;N;4;92%
Waco;Clear;76;S;3;79%
Weslaco;Mostly cloudy;78;SSE;3;92%
Wharton;Clear;75;Calm;0;91%
Wichita Falls;Clear;81;E;6;61%
Wink;Thunderstorms;68;NNE;10;93%
Zapata;Mostly cloudy;77;N;0;80%
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