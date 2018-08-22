TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Wednesday, August 22, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Partly cloudy;82;ESE;13;55%
Abilene Dyess;Clear;84;ESE;9;51%
Alice;Clear;76;S;5;90%
Alpine;Clear;74;Calm;0;47%
Amarillo;Cloudy;72;SSE;14;73%
Angleton;Clear;80;Calm;0;87%
Arlington;Mostly clear;79;Calm;0;52%
Austin;Cloudy;88;Calm;0;53%
Austin Bergstrom;Cloudy;86;E;5;58%
Bay;Clear;79;SSW;3;94%
Beaumont;Mostly cloudy;76;NE;4;96%
Beeville;Clear;78;SE;6;89%
Borger;Cloudy;77;WNW;10;57%
Bowie;Clear;71;Calm;0;75%
Breckenridge;Clear;82;SE;8;48%
Brenham;Partly cloudy;81;WSW;5;79%
Bridgeport;Clear;73;Calm;0;77%
Brownsville;Clear;83;SE;9;87%
Brownwood;Mostly cloudy;81;E;8;56%
Burnet;Cloudy;82;E;12;59%
Canadian;Cloudy;71;ESE;6;76%
Castroville;Clear;83;SSE;10;58%
Childress;Mostly clear;77;E;8;63%
Cleburne;Partly cloudy;79;E;9;60%
College Station;Cloudy;82;SE;5;73%
Comanche;Partly cloudy;79;S;8;61%
Conroe;Cloudy;79;Calm;0;93%
Corpus Christi;Mostly clear;80;SSE;7;96%
Corsicana;Clear;79;ENE;5;61%
Cotulla;Clear;85;SSE;10;64%
Dalhart;Cloudy;65;NE;16;84%
Dallas Love;Mostly clear;80;ENE;7;59%
Dallas Redbird;Mostly clear;77;S;3;61%
Dallas/Ft Worth;Mostly clear;77;ENE;6;59%
Decatur;Mostly clear;74;Calm;0;68%
Del Rio;Clear;85;E;8;50%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;84;E;9;51%
Denton;Clear;76;Calm;0;63%
Dryden;Mostly clear;82;SSE;7;67%
Dumas;Cloudy;65;N;20;86%
Edinburg;Mostly cloudy;82;SE;9;81%
El Paso;Mostly cloudy;77;WNW;12;61%
Ellington;Mostly cloudy;82;Calm;0;78%
Falfurrias;Clear;80;SE;7;85%
Fort Hood;Mostly cloudy;84;SE;6;51%
Fort Worth;Clear;82;ENE;6;55%
Fort Worth Alliance;Clear;80;ENE;6;57%
Fort Worth Nas;Clear;81;E;3;52%
Fort Worth Spinks;Mostly clear;73;Calm;0;75%
Fredericksburg;Cloudy;82;Calm;0;50%
Gainesville;Clear;71;Calm;0;80%
Galveston;Mostly cloudy;84;Calm;0;79%
Gatesville;Clear;82;Calm;0;54%
Georgetown;Mostly cloudy;82;NNE;3;66%
Giddings;Cloudy;84;SSE;6;58%
Gilmer;Clear;71;Calm;0;76%
Graham;Clear;76;E;3;64%
Granbury;Mostly clear;79;Calm;0;58%
Grand Prairie;Mostly clear;79;Calm;0;52%
Greenville;Clear;72;Calm;0;82%
Guadalupe Pass;Clear;75;E;24;47%
Hamilton;Clear;81;ESE;7;56%
Harlingen;Clear;81;SE;8;90%
Hearne;Mostly cloudy;79;Calm;0;77%
Hebbronville;Clear;79;Calm;0;75%
Henderson;Clear;68;Calm;0;77%
Hereford;Cloudy;72;ESE;7;77%
Hillsboro;Mostly clear;77;ENE;7;67%
Hondo;Clear;86;SSE;14;62%
Houston;Partly cloudy;84;N;7;74%
Houston (Hobby Airport);Mostly cloudy;84;S;3;87%
Houston / Dunn Helistop;Partly cloudy;84;N;7;74%
Houston / Southwest Airport;Clear;80;Calm;0;90%
Houston Clover;Clear;84;SSE;3;84%
Houston Hooks;Cloudy;83;SSW;5;76%
Houston Hull;Cloudy;84;WSW;3;79%
Houston Intercontinental;Mostly cloudy;80;N;3;90%
Huntsville;Cloudy;77;W;5;84%
Ingleside;Clear;83;S;6;83%
Jacksonville;Mostly clear;74;NE;2;70%
Jasper;Clear;75;Calm;0;91%
Junction;Clear;82;NE;6;54%
Kellyusa Airport;Clear;84;SE;10;62%
Kerrville;Clear;82;SE;3;66%
Killeen;Mostly cloudy;84;SE;6;51%
Killeen/Ft Hood;Mostly clear;84;E;5;54%
Kingsville Nas;Mostly clear;81;SSE;9;84%
La Grange;Clear;82;Calm;0;73%
Lago Vista;Clear;81;E;6;70%
Lancaster;Clear;71;Calm;0;70%
Laredo;Mostly clear;89;SE;16;57%
Llano;Partly cloudy;84;Calm;0;54%
Longview;Clear;76;Calm;1;64%
Lubbock;Cloudy;77;ESE;8;61%
Lufkin;Clear;74;Calm;0;96%
Mcallen;Mostly clear;85;SE;10;76%
Mcgregor;Clear;84;E;8;52%
Mckinney;Clear;74;Calm;0;73%
Mesquite;Clear;74;ENE;3;66%
Midland;Cloudy;85;ESE;5;42%
Midland Airpark;Cloudy;85;ESE;5;42%
Midlothian;Mostly clear;74;Calm;0;71%
Mineola;Mostly clear;71;Calm;1;75%
Mineral Wells;Clear;78;ENE;5;57%
Mount Pleasant;Clear;71;Calm;0;81%
Nacogdoches;Intermittent clouds;71;Calm;0;70%
New Braunfels;Clear;80;SSW;6;68%
Odessa;Clear;84;SSE;12;42%
Orange;Clear;77;SSW;3;97%
Palacios;Mostly clear;85;S;10;85%
Palestine;Mostly clear;78;NE;3;53%
Pampa;Cloudy;73;SE;13;66%
Pampa / Mesa Vista;Cloudy;73;NNW;7;64%
Paris;Clear;73;NNE;7;78%
Pecos;Clear;81;SE;8;36%
Perryton;Cloudy;71;NNW;10;75%
Plainview;Mostly clear;72;ESE;9;70%
Pleasanton;Clear;82;SSE;7;61%
Port Aransas;Mostly cloudy;84;SSE;7;83%
Port Isabel;Mostly cloudy;83;SE;9;87%
Port Lavaca;Clear;80;S;3;88%
Randolph AFB;Clear;84;SSE;8;64%
Robstown;Clear;80;S;5;87%
Rockport;Clear;82;SSE;7;84%
Rocksprings;Cloudy;78;ESE;4;61%
San Angelo;Mostly clear;82;SE;7;54%
San Antonio;Partly cloudy;82;SE;10;68%
San Antonio Stinson;Clear;85;SE;8;56%
San Marcos;Clear;85;SSW;9;60%
Seminole;Cloudy;77;SSE;9;58%
Sherman-Denison;Mostly clear;73;ENE;3;80%
Snyder;Clear;80;E;6;58%
Sonora;Clear;75;Calm;0;68%
Stephenville;Mostly clear;79;ESE;6;54%
Sulphur Springs;Clear;74;Calm;0;75%
Sweetwater;Clear;79;E;8;63%
Temple;Mostly clear;82;E;8;55%
Terrell;Clear;73;NNE;3;73%
Tyler;Mostly clear;76;N;2;63%
Uvalde;Clear;85;SE;8;64%
Vernon;Cloudy;77;E;9;62%
Victoria;Intermittent clouds;81;S;8;86%
Waco;Clear;81;E;5;53%
Weslaco;Mostly cloudy;82;SE;10;83%
Wharton;Mostly clear;78;N;3;86%
Wichita Falls;Clear;74;ENE;6;67%
Wink;Cloudy;80;SE;8;43%
Zapata;Mostly cloudy;83;SE;10;57%
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