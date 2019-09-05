TX Current Conditions as of 06:00 AM CDT Thursday, September 5, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;71;SSE;6;65%

Abilene Dyess;Clear;70;S;3;64%

Alice;Showers;79;NNE;3;90%

Alpine;Clear;65;Calm;0;65%

Amarillo;Clear;65;SW;9;69%

Angleton;Clear;75;N;3;93%

Arlington;Clear;81;Calm;0;56%

Austin;Clear;77;Calm;0;73%

Austin Bergstrom;Clear;70;Calm;0;89%

Bay;Clear;77;Calm;0;100%

Beaumont;Clear;76;Calm;0;88%

Beeville;Rain;79;Calm;6;90%

Borger;Clear;71;WSW;7;50%

Bowie;Clear;69;Calm;0;87%

Breckenridge;Clear;72;Calm;0;69%

Brenham;Clear;72;Calm;0;100%

Bridgeport;Clear;66;Calm;0;99%

Brownsville;Mostly cloudy;81;Calm;0;100%

Brownwood;Partly cloudy;66;Calm;0;88%

Burnet;Clear;74;Calm;0;70%

Canadian;Clear;66;W;3;78%

Castroville;Clear;76;E;3;77%

Childress;Clear;69;SSW;7;70%

Cleburne;Clear;73;SSW;3;83%

College Station;Clear;76;Calm;0;81%

Comanche;Clear;69;S;5;80%

Conroe;Clear;70;Calm;0;93%

Corpus Christi;Rain;77;ENE;9;93%

Corsicana;Clear;74;SW;7;87%

Cotulla;Showers;74;NE;6;96%

Dalhart;Clear;59;SW;6;69%

Dallas Love;Clear;79;Calm;0;68%

Dallas Redbird;Clear;76;Calm;0;68%

Dallas/Ft Worth;Clear;78;NNW;6;68%

Decatur;Clear;78;ESE;3;61%

Del Rio;Clear;79;NE;5;66%

Del Rio Laughlin AFB;Mostly clear;74;ENE;5;74%

Denton;Clear;71;Calm;0;86%

Dryden;Clear;75;NNE;5;61%

Dumas;Clear;66;SW;9;54%

Edinburg;Mostly cloudy;78;SSE;6;91%

El Paso;Clear;74;SE;5;41%

Ellington;Clear;78;N;1;82%

Falfurrias;Mostly cloudy;82;NE;3;91%

Fort Hood;Clear;76;SSW;5;68%

Fort Worth;Clear;74;Calm;0;76%

Fort Worth Alliance;Clear;75;N;3;73%

Fort Worth Nas;Clear;75;W;3;73%

Fort Worth Spinks;Clear;69;Calm;0;89%

Fredericksburg;Clear;66;Calm;0;84%

Gainesville;Clear;70;Calm;0;90%

Galveston;Clear;84;Calm;0;79%

Gatesville;Clear;72;Calm;0;73%

Georgetown;Clear;72;Calm;0;75%

Giddings;Clear;74;Calm;0;93%

Gilmer;Clear;70;Calm;0;92%

Graham;Clear;67;Calm;0;88%

Granbury;Clear;72;Calm;0;79%

Grand Prairie;Clear;81;Calm;0;56%

Greenville;Clear;75;Calm;0;83%

Guadalupe Pass;Clear;69;ENE;13;50%

Hamilton;Clear;72;SW;3;68%

Harlingen;Mostly cloudy;79;SSE;3;97%

Hearne;Clear;71;Calm;0;82%

Hebbronville;Mostly cloudy;78;Calm;0;93%

Henderson;Clear;68;Calm;0;92%

Hereford;Clear;61;W;3;72%

Hillsboro;Clear;77;SSE;3;67%

Hondo;Clear;74;ENE;5;84%

Houston;Clear;81;Calm;0;78%

Houston (Hobby Airport);Clear;78;N;3;84%

Houston / Dunn Helistop;Clear;81;Calm;0;78%

Houston / Southwest Airport;Clear;73;Calm;0;100%

Houston Clover;Clear;77;Calm;0;87%

Houston Hooks;Clear;74;Calm;0;87%

Houston Hull;Clear;74;Calm;0;100%

Houston Intercontinental;Clear;76;NNW;3;87%

Huntsville;Clear;75;Calm;0;78%

Ingleside;Thunderstorms;80;E;16;88%

Jacksonville;Clear;73;Calm;0;81%

Jasper;Clear;73;Calm;0;98%

Junction;Partly cloudy;68;NW;3;75%

Kellyusa Airport;Clear;78;ENE;6;84%

Kerrville;Clear;67;Calm;0;84%

Killeen;Clear;76;SSW;5;68%

Killeen/Ft Hood;Clear;76;SSW;5;68%

Kingsville Nas;Mostly cloudy;79;N;2;90%

La Grange;Clear;73;Calm;0;97%

Lago Vista;Clear;76;Calm;0;73%

Lancaster;Clear;72;Calm;0;81%

Laredo;Intermittent clouds;79;NNE;11;84%

Llano;Clear;72;Calm;0;68%

Longview;Clear;72;Calm;0;87%

Lubbock;Mostly clear;70;S;5;66%

Lufkin;Clear;71;Calm;0;89%

Mcallen;Mostly cloudy;80;SSE;5;81%

Mcgregor;Clear;71;Calm;0;75%

Mckinney;Partly cloudy;72;N;3;83%

Mesquite;Clear;72;Calm;0;93%

Midland;Clear;74;ESE;5;56%

Midland Airpark;Clear;74;ESE;5;56%

Midlothian;Clear;70;Calm;0;84%

Mineola;Clear;72;Calm;0;87%

Mineral Wells;Clear;72;Calm;0;83%

Mount Pleasant;Clear;69;Calm;0;93%

Nacogdoches;Clear;68;Calm;0;96%

New Braunfels;Clear;72;NNE;3;83%

Odessa;Clear;72;SE;7;54%

Orange;Clear;74;Calm;0;100%

Palacios;Clear;79;NNE;5;84%

Palestine;Clear;71;Calm;0;92%

Pampa;Clear;65;S;9;69%

Pampa / Mesa Vista;Clear;61;SW;6;77%

Paris;Clear;74;Calm;0;81%

Pecos;Clear;74;ENE;6;50%

Perryton;Clear;61;Calm;0;80%

Plainview;Clear;64;SW;6;67%

Pleasanton;Clear;75;Calm;0;90%

Port Aransas;Thunderstorms;83;E;12;84%

Port Isabel;Mostly cloudy;81;ESE;6;87%

Port Lavaca;Clear;81;NE;5;93%

Randolph AFB;Clear;74;NNE;5;88%

Robstown;Showers;76;NE;3;94%

Rockport;Thunderstorms;77;SSW;8;84%

Rocksprings;Clear;70;E;4;87%

San Angelo;Clear;67;Calm;0;70%

San Antonio;Clear;74;ENE;3;89%

San Antonio Stinson;Clear;79;ENE;5;81%

San Marcos;Clear;72;N;5;78%

Seminole;Mostly clear;66;Calm;0;63%

Sherman-Denison;Clear;72;Calm;0;92%

Snyder;Clear;72;S;3;64%

Sonora;Partly cloudy;66;E;3;77%

Stephenville;Clear;70;Calm;0;81%

Sulphur Springs;Clear;74;Calm;0;88%

Sweetwater;Clear;71;Calm;0;67%

Temple;Clear;73;Calm;0;75%

Terrell;Clear;76;Calm;0;81%

Tyler;Clear;74;Calm;1;77%

Uvalde;Clear;74;ENE;6;86%

Vernon;Clear;71;Calm;0;71%

Victoria;Clear;78;NNE;5;91%

Waco;Clear;73;Calm;0;73%

Weslaco;Mostly cloudy;78;SSE;3;85%

Wharton;Clear;72;N;5;95%

Wichita Falls;Showers;73;SSW;9;80%

Wink;Clear;73;E;6;52%

Zapata;Mostly cloudy;78;E;9;94%

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