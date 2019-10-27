TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Sunday, October 27, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;57;S;10;27%
Abilene Dyess;Clear;54;S;8;29%
Alice;Clear;50;SW;5;65%
Alpine;Clear;56;SW;7;23%
Amarillo;Clear;49;SSW;11;53%
Angleton;Clear;51;Calm;0;92%
Arlington;Clear;53;S;5;74%
Austin;Clear;51;Calm;0;73%
Austin Bergstrom;Clear;44;Calm;0;92%
Bay;Clear;52;Calm;0;100%
Beaumont;Clear;51;N;1;94%
Beeville;Clear;46;NE;3;83%
Borger;Clear;54;SSW;7;41%
Bowie;Clear;48;SE;5;82%
Breckenridge;Clear;54;S;6;39%
Brenham;Clear;49;Calm;0;96%
Bridgeport;Clear;43;E;3;92%
Brownsville;Clear;54;Calm;0;69%
Brownwood;Clear;45;Calm;0;61%
Burnet;Clear;44;N;3;61%
Canadian;Clear;49;Calm;0;54%
Castroville;Clear;44;NW;5;82%
Childress;Clear;48;SSE;9;49%
Cleburne;Clear;52;SSE;8;81%
College Station;Clear;54;Calm;0;80%
Comanche;Clear;48;S;9;57%
Conroe;Clear;47;Calm;0;96%
Corpus Christi;Clear;52;S;7;71%
Corsicana;Clear;53;S;8;82%
Cotulla;Clear;54;SE;7;52%
Dalhart;Clear;41;WNW;7;67%
Dallas Love;Clear;54;SE;5;77%
Dallas Redbird;Clear;52;S;7;76%
Dallas/Ft Worth;Clear;51;SSE;5;79%
Decatur;Clear;56;S;15;59%
Del Rio;Clear;53;E;8;37%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;49;ESE;3;43%
Denton;Clear;49;SE;5;86%
Dryden;Clear;47;S;2;33%
Dumas;Clear;40;SSW;8;75%
Edinburg;Clear;57;ESE;3;70%
El Paso;Clear;57;SSE;8;30%
Ellington;Clear;57;Calm;0;76%
Falfurrias;Clear;49;Calm;0;79%
Fort Hood;Clear;51;SSE;5;63%
Fort Worth;Clear;52;SSE;9;76%
Fort Worth Alliance;Clear;51;S;9;76%
Fort Worth Nas;Clear;55;SSE;3;63%
Fort Worth Spinks;Clear;52;S;7;76%
Fredericksburg;Clear;40;Calm;0;80%
Gainesville;Clear;47;Calm;0;94%
Galveston;Clear;61;Calm;0;80%
Gatesville;Clear;46;Calm;0;70%
Georgetown;Clear;47;Calm;0;76%
Giddings;Clear;49;Calm;0;97%
Gilmer;Clear;49;Calm;0;97%
Graham;Clear;51;SE;3;52%
Granbury;Clear;50;Calm;0;76%
Grand Prairie;Clear;53;S;5;74%
Greenville;Clear;50;Calm;0;91%
Guadalupe Pass;Clear;50;WSW;29;25%
Hamilton;Clear;47;S;8;59%
Harlingen;Clear;49;SSE;6;83%
Hearne;Clear;51;Calm;0;91%
Hebbronville;Clear;50;Calm;0;53%
Henderson;Clear;48;Calm;0;97%
Hereford;Clear;49;SW;10;51%
Hillsboro;Clear;52;SSE;7;80%
Hondo;Clear;43;N;7;76%
Houston;Clear;59;Calm;0;71%
Houston (Hobby Airport);Clear;55;SSE;6;83%
Houston / Dunn Helistop;Clear;59;Calm;0;71%
Houston / Southwest Airport;Clear;49;Calm;0;100%
Houston Clover;Clear;55;Calm;0;83%
Houston Hooks;Clear;50;Calm;0;87%
Houston Hull;Clear;52;Calm;0;96%
Houston Intercontinental;Clear;54;Calm;0;86%
Huntsville;Clear;54;Calm;0;82%
Ingleside;Clear;55;Calm;0;81%
Jacksonville;Clear;49;SSW;2;94%
Jasper;Clear;49;Calm;0;100%
Junction;Clear;41;Calm;0;75%
Kellyusa Airport;Clear;44;NW;5;84%
Kerrville;Clear;38;Calm;0;78%
Killeen;Clear;51;SSE;5;63%
Killeen/Ft Hood;Clear;51;SSE;5;63%
Kingsville Nas;Clear;47;S;3;76%
La Grange;Clear;49;Calm;0;97%
Lago Vista;Clear;58;SW;7;37%
Lancaster;Clear;49;Calm;0;90%
Laredo;Clear;56;SSE;6;49%
Llano;Clear;43;Calm;0;75%
Longview;Clear;51;S;2;91%
Lubbock;Clear;56;SW;12;23%
Lufkin;Clear;49;Calm;0;92%
Mcallen;Clear;55;ESE;3;63%
Mcgregor;Clear;51;SSE;6;76%
Mckinney;Clear;50;S;6;89%
Mesquite;Clear;48;SSE;6;98%
Midland;Clear;55;SSW;9;20%
Midland Airpark;Clear;55;SSW;9;20%
Midlothian;Clear;50;SSE;5;87%
Mineola;Clear;49;Calm;1;95%
Mineral Wells;Clear;47;SE;12;76%
Mount Pleasant;Mostly cloudy;50;Calm;0;95%
Nacogdoches;Clear;47;Calm;0;100%
New Braunfels;Clear;48;WNW;3;76%
Odessa;Clear;50;SW;6;23%
Orange;Clear;51;Calm;0;100%
Palacios;Clear;55;SE;6;77%
Palestine;Clear;48;Calm;0;100%
Pampa;Clear;42;SSE;8;68%
Pampa / Mesa Vista;Clear;43;Calm;0;65%
Paris;Clear;48;SE;6;96%
Pecos;Clear;44;S;3;23%
Perryton;Clear;40;SE;9;72%
Plainview;Clear;45;SW;8;39%
Pleasanton;Clear;43;Calm;0;74%
Port Aransas;Clear;69;SSE;2;46%
Port Isabel;Clear;60;S;5;79%
Port Lavaca;Clear;55;S;5;84%
Randolph AFB;Clear;47;Calm;0;77%
Robstown;Clear;51;Calm;0;75%
Rockport;Clear;58;ESE;5;74%
Rocksprings;Clear;50;SSE;7;34%
San Angelo;Clear;57;S;12;26%
San Antonio;Clear;48;NNW;2;71%
San Antonio Stinson;Clear;45;Calm;0;89%
San Marcos;Clear;45;WNW;5;85%
Seminole;Clear;47;SW;9;27%
Sherman-Denison;Clear;54;SSE;9;82%
Snyder;Clear;52;S;9;26%
Sonora;Clear;41;Calm;0;65%
Stephenville;Clear;46;S;5;69%
Sulphur Springs;Clear;51;SSE;5;92%
Sweetwater;Clear;58;S;15;21%
Temple;Clear;49;S;8;83%
Terrell;Clear;49;Calm;0;89%
Tyler;Clear;53;S;4;85%
Uvalde;Clear;48;ENE;3;55%
Vernon;Clear;48;S;3;62%
Victoria;Clear;50;N;4;89%
Waco;Clear;53;S;9;79%
Weslaco;Mostly clear;53;S;5;66%
Wharton;Clear;50;SE;5;90%
Wichita Falls;Clear;49;SE;12;66%
Wink;Clear;54;SW;9;17%
Zapata;Clear;49;Calm;0;43%
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