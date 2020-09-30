TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Wednesday, September 30, 2020
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;61;SSW;6;30%
Abilene Dyess;Clear;62;SSW;6;24%
Alice;Clear;56;WSW;8;69%
Alpine;Clear;58;SW;12;24%
Amarillo;Clear;58;WSW;5;30%
Angleton;Clear;54;Calm;0;89%
Arlington;Partly cloudy;59;Calm;0;56%
Austin;Clear;59;Calm;0;51%
Austin Bergstrom;Clear;52;Calm;0;82%
Bay;Clear;54;Calm;0;92%
Beaumont;Clear;58;NW;2;85%
Beeville;Clear;58;W;3;79%
Borger;Clear;62;W;3;19%
Bowie;Clear;52;Calm;0;72%
Breckenridge;Mostly clear;59;Calm;0;43%
Brenham;Clear;54;Calm;0;91%
Bridgeport;Clear;59;SW;7;46%
Brownsville;Clear;62;Calm;0;77%
Brownwood;Mostly cloudy;46;Calm;0;81%
Burnet;Clear;53;NNE;3;63%
Canadian;Clear;51;Calm;0;40%
Castroville;Clear;55;NW;5;51%
Childress;Clear;62;SW;6;27%
Cleburne;Clear;61;SSW;6;54%
College Station;Clear;59;Calm;0;69%
Comanche;Clear;62;WSW;9;33%
Conroe;Clear;52;Calm;0;92%
Corpus Christi;Clear;58;SW;5;74%
Corsicana;Clear;58;SW;7;61%
Cotulla;Clear;60;SE;5;47%
Dalhart;Clear;53;W;7;36%
Dallas Love;Mostly cloudy;59;Calm;0;61%
Dallas Redbird;Partly cloudy;65;SW;6;35%
Dallas/Ft Worth;Partly cloudy;60;SSW;7;53%
Decatur;Clear;65;SW;4;29%
Del Rio;Clear;60;Calm;0;53%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;54;N;5;60%
Denton;Clear;50;Calm;0;82%
Dryden;Mostly clear;56;WNW;4;32%
Dumas;Clear;56;SW;10;25%
Edinburg;Mostly clear;63;NNW;1;82%
El Paso;Mostly clear;66;E;1;30%
Ellington;Mostly clear;57;Calm;0;82%
Falfurrias;Mostly clear;54;Calm;0;74%
Fort Hood;Clear;61;Calm;0;49%
Fort Worth;Clear;61;SSW;3;44%
Fort Worth Alliance;Clear;60;SW;7;47%
Fort Worth Nas;Clear;59;Calm;0;48%
Fort Worth Spinks;Clear;53;SSW;5;76%
Fredericksburg;Clear;47;Calm;0;69%
Gainesville;Clear;54;Calm;0;65%
Galveston;Mostly clear;67;SW;3;72%
Gatesville;Clear;55;Calm;0;62%
Georgetown;Clear;54;WSW;3;77%
Giddings;Clear;56;Calm;0;87%
Gilmer;Clear;51;Calm;0;92%
Graham;Clear;50;Calm;0;70%
Granbury;Clear;54;Calm;0;72%
Grand Prairie;Mostly cloudy;59;Calm;0;56%
Greenville;Clear;59;Calm;0;62%
Guadalupe Pass;Clear;63;WSW;18;22%
Hamilton;Clear;55;SW;7;55%
Harlingen;Mostly clear;60;SSE;3;74%
Hearne;Clear;54;Calm;0;88%
Hebbronville;Mostly clear;57;WSW;3;46%
Henderson;Clear;51;Calm;0;94%
Hereford;Mostly clear;49;W;6;35%
Hillsboro;Clear;55;SSE;3;58%
Hondo;Clear;49;N;6;49%
Houston;Mostly cloudy;72;Calm;0;28%
Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;63;Calm;0;67%
Houston / Dunn Helistop;Mostly cloudy;72;Calm;0;28%
Houston / Southwest Airport;Clear;53;Calm;0;99%
Houston Clover;Clear;59;Calm;0;77%
Houston Hooks;Partly cloudy;55;Calm;0;83%
Houston Hull;Clear;55;Calm;0;92%
Houston Intercontinental;Partly cloudy;58;Calm;0;71%
Huntsville;Clear;58;S;3;64%
Ingleside;Mostly clear;63;NW;1;68%
Jacksonville;Clear;52;NW;1;92%
Jasper;Clear;54;Calm;0;98%
Junction;Clear;48;WNW;3;67%
Kellyusa Airport;Clear;55;NW;6;64%
Kerrville;Clear;47;Calm;0;61%
Killeen;Clear;61;Calm;0;49%
Killeen/Ft Hood;Clear;61;Calm;0;49%
Kingsville Nas;Clear;59;SW;8;71%
La Grange;Clear;55;Calm;0;85%
Lago Vista;Clear;65;W;6;32%
Lancaster;Mostly clear;55;Calm;0;62%
Laredo;Clear;64;SSW;6;40%
Llano;Mostly cloudy;48;NNW;3;70%
Longview;Clear;53;S;2;89%
Lubbock;Clear;63;WSW;7;26%
Lufkin;Clear;54;Calm;0;77%
Mcallen;Mostly clear;62;Calm;0;69%
Mcgregor;Clear;57;SW;5;63%
Mckinney;Clear;56;Calm;0;71%
Mesquite;Partly cloudy;53;SSE;3;81%
Midland;Clear;65;SW;10;19%
Midland Airpark;Clear;65;SW;10;19%
Midlothian;Clear;59;SW;3;52%
Mineola;Clear;53;SW;2;86%
Mineral Wells;Clear;52;Calm;0;74%
Mount Pleasant;Clear;53;Calm;0;95%
Nacogdoches;Clear;51;Calm;0;92%
New Braunfels;Clear;55;NW;6;61%
Odessa;Clear;62;SW;7;21%
Orange;Clear;55;Calm;0;92%
Palacios;Clear;61;Calm;0;69%
Palestine;Clear;51;Calm;0;96%
Pampa;Clear;63;SW;10;18%
Pampa / Mesa Vista;Clear;55;WSW;9;28%
Paris;Clear;55;Calm;0;83%
Pecos;Mostly cloudy;54;SW;3;27%
Perryton;Mostly clear;58;W;10;29%
Plainview;Clear;50;W;6;40%
Pleasanton;Mostly clear;51;Calm;0;80%
Port Aransas;Mostly clear;66;N;2;77%
Port Isabel;Clear;62;NNE;2;69%
Port Lavaca;Clear;62;WSW;5;59%
Randolph AFB;Clear;54;NNW;6;66%
Robstown;Clear;60;WSW;4;64%
Rockport;Clear;54;Calm;0;74%
Rocksprings;Mostly cloudy;55;W;3;37%
San Angelo;Clear;51;SW;9;58%
San Antonio;Mostly clear;56;N;1;61%
San Antonio Stinson;Clear;54;Calm;0;71%
San Marcos;Clear;52;WNW;5;76%
Seminole;Clear;56;SW;8;33%
Sherman-Denison;Clear;58;S;6;54%
Snyder;Clear;58;S;8;34%
Sonora;Clear;46;Calm;0;75%
Stephenville;Clear;55;Calm;0;67%
Sulphur Springs;Clear;59;SW;5;61%
Sweetwater;Clear;64;SSW;13;23%
Temple;Clear;57;Calm;0;68%
Terrell;Clear;54;Calm;0;80%
Tyler;Clear;56;WNW;2;78%
Uvalde;Clear;57;W;3;41%
Vernon;Mostly clear;56;SW;6;50%
Victoria;Clear;53;SSW;2;81%
Waco;Clear;54;SSW;5;71%
Weslaco;Partly cloudy;57;Calm;0;74%
Wharton;Clear;55;Calm;0;88%
Wichita Falls;Clear;61;SSW;8;39%
Wink;Mostly cloudy;58;S;7;31%
Zapata;Mostly clear;58;NE;1;61%
_____
Copyright 2020 AccuWeather