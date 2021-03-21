TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Sunday, March 21, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Abilene;Clear;55;SSE;15;52% Abilene Dyess;Clear;56;SE;15;43% Alice;Clear;51;E;3;79% Alpine;Clear;57;Calm;0;31% Amarillo;Clear;51;S;16;51% Angleton;Mostly cloudy;52;ENE;5;76% Arlington;Clear;54;ESE;8;50% Austin;Clear;56;Calm;0;54% Austin Bergstrom;Clear;46;Calm;0;76% Bay;Clear;48;ENE;3;89% Beaumont;Clear;47;NE;2;78% Beeville;Clear;49;ESE;3;93% Borger;Clear;58;SSE;20;37% Bowie;Clear;51;SE;7;59% Breckenridge;Clear;57;SE;13;54% Brenham;Clear;51;SSE;3;80% Bridgeport;Clear;54;SE;7;69% Brownsville;Clear;60;ENE;6;72% Brownwood;Mostly clear;54;SSE;8;57% Burnet;Clear;54;SE;6;56% Canadian;Clear;53;S;24;52% Castroville;Clear;55;ESE;5;52% Childress;Clear;55;SSE;13;46% Cleburne;Clear;52;SE;10;57% College Station;Clear;54;E;10;61% Comanche;Clear;51;SSE;10;70% Conroe;Clear;49;E;3;68% Corpus Christi;Clear;55;ESE;10;74% Corsicana;Clear;53;ESE;12;63% Cotulla;Clear;60;SE;10;53% Dalhart;Partly cloudy;52;S;20;42% Dallas Love;Clear;57;ESE;15;47% Dallas Redbird;Clear;53;ESE;8;52% Dallas/Ft Worth;Mostly clear;53;SE;8;52% Decatur;Clear;52;ESE;9;53% Del Rio;Clear;64;ESE;13;36% Del Rio Laughlin AFB;Clear;60;ESE;14;40% Denton;Clear;52;SE;8;56% Dryden;Clear;58;ESE;10;35% Dumas;Clear;51;S;13;49% Edinburg;Mostly clear;62;ESE;2;83% El Paso;Mostly clear;62;SE;3;18% Ellington;Mostly clear;50;ENE;8;71% Falfurrias;Partly cloudy;46;Calm;0;91% Fort Hood;Clear;52;SE;8;63% Fort Worth;Clear;54;SE;10;54% Fort Worth Alliance;Clear;55;SE;10;48% Fort Worth Nas;Clear;57;SE;10;48% Fort Worth Spinks;Clear;49;SE;5;64% Fredericksburg;Clear;52;Calm;0;53% Gainesville;Clear;48;SE;9;62% Galveston;Partly cloudy;56;E;10;64% Gatesville;Clear;50;SE;3;66% Georgetown;Clear;54;SE;3;58% Giddings;Clear;50;SSE;7;73% Gilmer;Clear;45;SSE;3;80% Graham;Clear;57;SE;10;56% Granbury;Clear;54;SE;5;59% Grand Prairie;Clear;54;ESE;8;50% Greenville;Clear;47;SE;10;74% Guadalupe Pass;Mostly clear;58;NE;12;23% Hamilton;Clear;48;SSE;7;75% Harlingen;Mostly clear;57;E;3;80% Hearne;Clear;52;ESE;6;67% Hebbronville;Mostly clear;51;SSE;6;72% Henderson;Clear;44;Calm;0;78% Hereford;Clear;53;S;14;45% Hillsboro;Clear;52;E;9;57% Hondo;Clear;56;ESE;9;46% Houston;Mostly cloudy;50;ESE;13;71% Houston (Hobby Airport);Partly cloudy;53;E;10;63% Houston / Dunn Helistop;Cloudy;50;ESE;13;71% Houston / Southwest Airport;Clear;50;E;3;73% Houston Clover;Mostly clear;53;E;7;63% Houston Hooks;Mostly cloudy;51;E;13;65% Houston Hull;Clear;54;ESE;10;66% Houston Intercontinental;Partly cloudy;51;ESE;10;65% Huntsville;Clear;50;ESE;3;74% Ingleside;Clear;56;SE;8;79% Jacksonville;Clear;45;SE;3;80% Jasper;Clear;42;Calm;0;99% Junction;Clear;57;N;5;43% Kellyusa Airport;Clear;58;ESE;9;52% Kerrville;Clear;46;Calm;0;72% Killeen;Clear;52;SE;8;63% Killeen/Ft Hood;Clear;52;SE;8;63% Kingsville Nas;Clear;51;E;6;73% La Grange;Clear;52;SSE;5;75% Lago Vista;Clear;51;ESE;5;60% Lancaster;Clear;48;ESE;5;65% Laredo;Clear;64;SSE;7;53% Llano;Mostly clear;48;E;6;66% Longview;Clear;44;SE;2;81% Lubbock;Clear;55;S;12;41% Lufkin;Clear;42;Calm;0;88% Mcallen;Clear;59;ESE;7;74% Mcgregor;Clear;50;SSE;7;65% Mckinney;Clear;53;SE;12;58% Mesquite;Clear;50;ESE;8;66% Midland;Clear;56;SSE;14;40% Midland Airpark;Clear;56;SSE;14;40% Midlothian;Clear;49;ESE;3;69% Mineola;Clear;47;ESE;3;77% Mineral Wells;Clear;53;SE;14;60% Mount Pleasant;Clear;46;Calm;0;80% Nacogdoches;Clear;42;Calm;0;88% New Braunfels;Clear;53;ESE;6;56% Odessa;Clear;57;S;16;36% Orange;Clear;42;Calm;0;93% Palacios;Clear;51;E;4;88% Palestine;Mostly cloudy;46;SSE;5;75% Pampa;Clear;53;SSE;29;49% Pampa / Mesa Vista;Clear;54;S;26;46% Paris;Clear;46;SSE;8;76% Pecos;Clear;58;ESE;16;35% Perryton;Clear;49;S;21;60% Plainview;Clear;51;SSE;12;49% Pleasanton;Clear;51;E;3;70% Port Aransas;Clear;59;ESE;9;70% Port Isabel;Clear;62;E;8;73% Port Lavaca;Mostly clear;55;S;3;76% Randolph AFB;Clear;51;ESE;6;64% Robstown;Clear;57;E;8;71% Rockport;Clear;58;ESE;13;71% Rocksprings;Mostly clear;51;SSE;6;57% San Angelo;Clear;52;SE;7;50% San Antonio;Clear;54;SE;3;64% San Antonio Stinson;Clear;54;SE;9;61% San Marcos;Clear;50;ESE;8;60% Seminole;Mostly clear;51;SSE;7;47% Sherman-Denison;Clear;52;SE;15;59% Snyder;Clear;55;SSE;14;42% Sonora;Clear;52;SSE;8;53% Stephenville;Clear;49;SE;5;68% Sulphur Springs;Clear;48;SE;6;72% Sweetwater;Clear;56;SSE;18;42% Temple;Clear;51;SE;7;68% Terrell;Clear;50;ESE;8;68% Tyler;Clear;47;SE;3;75% Uvalde;Clear;54;ESE;9;49% Vernon;Clear;54;SE;16;55% Victoria;Clear;50;ESE;2;85% Waco;Clear;50;ESE;5;71% Weslaco;Mostly cloudy;58;Calm;0;76% Wharton;Clear;48;E;5;81% Wichita Falls;Clear;53;SE;13;62% Wink;Clear;58;SE;21;38% Zapata;Clear;63;ESE;13;63% _____ Copyright 2021 AccuWeather