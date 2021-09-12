TX Current Conditions as of 02:00 AM CDT Sunday, September 12, 2021 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Abilene;Clear;71;SSE;8;50% Abilene Dyess;Clear;71;SSE;9;42% Alice;Partly cloudy;75;NNE;5;87% Alpine;Clear;60;W;3;58% Amarillo;Clear;75;SSW;8;43% Angleton;Clear;74;NE;3;84% Arlington;Partly cloudy;67;Calm;0;75% Austin;Clear;75;Calm;0;68% Austin Bergstrom;Clear;68;Calm;0;87% Bay;Mostly clear;73;ENE;6;90% Beaumont;Clear;70;NE;3;97% Beeville;Mostly clear;75;NE;4;98% Borger;Clear;79;S;13;30% Bowie;Clear;64;Calm;0;74% Breckenridge;Clear;73;SSE;6;49% Brenham;Clear;71;Calm;0;89% Bridgeport;Clear;66;Calm;0;68% Brownsville;Partly cloudy;77;NNE;3;86% Brownwood;Partly cloudy;59;Calm;0;71% Burnet;Clear;70;ESE;2;67% Canadian;Clear;74;SSW;8;45% Castroville;Mostly clear;72;E;3;81% Childress;Clear;77;S;15;41% Cleburne;Clear;69;SE;2;61% College Station;Clear;75;SE;3;70% Comanche;Mostly clear;65;S;7;57% Conroe;Clear;66;Calm;0;93% Corpus Christi;Partly cloudy;80;SE;5;78% Corsicana;Clear;72;ESE;7;68% Cotulla;Partly cloudy;80;E;7;68% Dalhart;Partly cloudy;64;SSW;9;48% Dallas Love;Mostly clear;76;ESE;6;55% Dallas Redbird;Clear;71;SSE;6;60% Dallas\/Ft Worth;Partly cloudy;72;ESE;5;59% Decatur;Clear;72;SSE;6;53% Del Rio;Clear;80;E;9;30% Del Rio Laughlin AFB;Clear;73;E;8;37% Denton;Clear;70;SE;2;71% Dryden;Clear;73;SE;6;40% Dumas;Clear;72;SSW;12;40% Edinburg;Partly cloudy;78;NNW;1;93% El Paso;Partly cloudy;79;ESE;3;28% Ellington;Mostly clear;73;ENE;5;83% Falfurrias;Partly cloudy;72;Calm;0;94% Fort Hood;Clear;70;ENE;2;55% Fort Worth;Partly cloudy;75;ESE;2;48% Fort Worth Alliance;Clear;71;SSE;7;58% Fort Worth Nas;Clear;73;SE;2;52% Fort Worth Spinks;Clear;68;Calm;0;63% Fredericksburg;Clear;60;Calm;0;75% Gainesville;Clear;65;Calm;0;74% Galveston;Mostly clear;83;E;9;62% Gatesville;Clear;68;E;2;61% Georgetown;Clear;72;SSE;1;62% Giddings;Clear;72;ESE;2;92% Gilmer;Clear;65;SE;1;89% Graham;Clear;73;SE;4;45% Granbury;Clear;71;SE;2;62% Grand Prairie;Mostly clear;73;SE;2;63% Greenville;Clear;64;ESE;2;81% Guadalupe Pass;Clear;69;ENE;21;34% Hamilton;Clear;64;SE;2;62% Harlingen;Mostly cloudy;76;NNE;3;90% Hearne;Clear;65;E;2;74% Hebbronville;Clear;73;ENE;2;88% Henderson;Clear;63;E;2;89% Hereford;Clear;71;SSW;8;48% Hillsboro;Clear;69;ESE;5;62% Hondo;Mostly clear;73;E;6;54% Houston;Mostly clear;76;E;2;73% Houston (Hobby Airport);Clear;80;E;7;61% Houston \/ Dunn Helistop;Mostly clear;77;ESE;12;69% Houston \/ Southwest Airport;Clear;73;Calm;0;83% Houston Clover;Clear;75;Calm;0;75% Houston Hooks;Clear;73;Calm;1;78% Houston Hull;Clear;78;E;3;68% Houston Intercontinental;Clear;72;E;6;78% Huntsville;Clear;77;N;3;61% Ingleside;Partly cloudy;79;ENE;3;90% Jacksonville;Clear;63;E;2;93% Jasper;Clear;63;Calm;0;93% Junction;Clear;70;Calm;0;45% Kellyusa Airport;Mostly clear;78;ESE;9;80% Kerrville;Clear;61;Calm;0;81% Killeen;Clear;70;ENE;2;55% Killeen\/Ft Hood;Clear;68;E;3;60% Kingsville Nas;Mostly clear;79;E;6;84% La Grange;Clear;73;NE;2;84% Lago Vista;Clear;71;SSE;2;77% Lancaster;Clear;64;ESE;2;81% Laredo;Partly cloudy;77;ESE;8;68% Llano;Mostly cloudy;64;E;3;66% Longview;Clear;68;ESE;2;80% Lubbock;Clear;73;SSE;6;45% Lufkin;Clear;68;Calm;0;72% Mcallen;Partly cloudy;79;Calm;0;84% Mcgregor;Clear;72;SE;3;59% Mckinney;Clear;70;SSE;5;70% Mesquite;Clear;66;N;3;77% Midland;Clear;75;SSE;10;43% Midland Airpark;Clear;75;SSE;10;43% Midlothian;Clear;66;Calm;0;75% Mineola;Clear;66;ESE;3;89% Mineral Wells;Clear;70;SE;10;60% Mount Pleasant;Clear;65;SE;3;84% Nacogdoches;Clear;66;ESE;3;77% New Braunfels;Mostly clear;74;SSE;6;81% Odessa;Clear;74;SE;10;39% Orange;Mostly clear;72;ENE;3;88% Palacios;Mostly cloudy;78;E;7;84% Palestine;Mostly cloudy;72;SE;6;64% Pampa;Clear;73;S;10;47% Pampa \/ Mesa Vista;Mostly clear;77;S;12;34% Paris;Clear;67;E;8;75% Pecos;Clear;67;SSW;5;40% Perryton;Mostly clear;75;S;14;36% Plainview;Clear;70;S;11;49% Pleasanton;Mostly clear;77;ESE;4;85% Port Aransas;Partly cloudy;83;E;6;72% Port Isabel;Partly cloudy;82;ENE;5;76% Port Lavaca;Partly cloudy;83;ENE;6;65% Randolph AFB;Clear;73;ESE;6;82% Robstown;Partly cloudy;80;Calm;0;86% Rockport;Partly cloudy;81;NE;6;87% Rocksprings;Mostly clear;64;SE;5;48% San Angelo;Clear;72;SSE;6;43% San Antonio;Mostly clear;74;E;3;86% San Antonio Stinson;Mostly clear;79;ESE;7;81% San Marcos;Clear;72;Calm;0;81% Seminole;Clear;70;S;4;49% Sherman-Denison;Clear;71;SE;7;60% Snyder;Clear;73;SSE;9;44% Sonora;Clear;73;SE;4;36% Stephenville;Clear;67;SE;3;59% Sulphur Springs;Clear;69;SSE;3;69% Sweetwater;Clear;73;SSE;12;39% Temple;Clear;70;ESE;6;63% Terrell;Clear;70;SSE;5;70% Tyler;Clear;68;ESE;3;80% Uvalde;Clear;68;ENE;5;52% Vernon;Clear;75;S;9;47% Victoria;Mostly clear;73;E;4;81% Waco;Clear;69;ESE;6;67% Weslaco;Mostly cloudy;76;Calm;0;90% Wharton;Clear;71;ENE;3;91% Wichita Falls;Clear;69;SE;8;63% Wink;Mostly clear;75;ESE;10;33% Zapata;Clear;80;ESE;3;69% _____ Copyright 2021 AccuWeather