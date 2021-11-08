TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Monday, November 8, 2021 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Abilene;Clear;62;S;17;59% Abilene Dyess;Clear;61;S;14;52% Alice;Clear;56;ENE;5;96% Alpine;Clear;55;SW;5;45% Amarillo;Mostly clear;57;SW;7;47% Angleton;Clear;54;N;3;87% Arlington;Clear;57;S;3;68% Austin;Clear;57;SSW;3;80% Austin Bergstrom;Clear;55;S;8;90% Bay;Clear;53;ENE;3;96% Beaumont;Clear;49;NNE;1;100% Beeville;Clear;56;ENE;5;100% Borger;Clear;65;S;14;38% Bowie;Clear;55;SSE;7;78% Breckenridge;Clear;57;S;5;74% Brenham;Clear;52;Calm;0;96% Bridgeport;Clear;50;Calm;0;90% Brownsville;Clear;65;Calm;0;86% Brownwood;Clear;51;SSE;5;91% Burnet;Clear;57;S;6;80% Canadian;Clear;60;SSW;15;50% Castroville;Clear;57;Calm;0;93% Childress;Clear;61;S;13;49% Cleburne;Clear;55;S;10;81% College Station;Clear;54;SSE;5;86% Comanche;Clear;55;S;8;85% Conroe;Clear;44;Calm;0;100% Corpus Christi;Clear;62;E;6;93% Corsicana;Clear;54;SSE;4;85% Cotulla;Clear;58;SE;7;86% Dalhart;Partly cloudy;46;WSW;9;40% Dallas Love;Clear;57;S;12;71% Dallas Redbird;Clear;53;S;8;76% Dallas\/Ft Worth;Clear;56;SSE;7;71% Decatur;Clear;57;SSE;8;72% Del Rio;Clear;61;E;7;66% Del Rio Laughlin AFB;Clear;54;E;6;84% Denton;Clear;52;SSE;8;82% Dryden;Clear;52;N;3;66% Dumas;Clear;57;SSW;14;25% Edinburg;Mostly clear;70;SE;2;84% El Paso;Mostly clear;58;WNW;1;38% Ellington;Clear;52;Calm;0;87% Falfurrias;Partly cloudy;53;Calm;0;97% Fort Hood;Clear;54;S;8;87% Fort Worth;Clear;55;SSE;9;77% Fort Worth Alliance;Clear;56;SSE;10;74% Fort Worth Nas;Clear;59;SSE;6;66% Fort Worth Spinks;Clear;56;SSE;7;76% Fredericksburg;Clear;55;S;5;90% Gainesville;Clear;52;S;5;80% Galveston;Clear;62;E;5;61% Gatesville;Clear;50;Calm;0;93% Georgetown;Clear;57;S;6;80% Giddings;Clear;54;Calm;0;96% Gilmer;Clear;50;Calm;0;79% Graham;Clear;56;SSE;5;79% Granbury;Clear;55;ESE;7;78% Grand Prairie;Clear;57;S;3;68% Greenville;Clear;50;SSE;7;89% Guadalupe Pass;Clear;63;WSW;6;26% Hamilton;Clear;52;S;9;83% Harlingen;Mostly clear;64;ESE;5;89% Hearne;Clear;52;SE;5;93% Hebbronville;Mostly cloudy;59;Calm;0;91% Henderson;Clear;42;Calm;0;94% Hereford;Partly cloudy;49;SW;9;46% Hillsboro;Clear;52;SSE;5;87% Hondo;Clear;55;Calm;0;92% Houston;Clear;59;SE;6;82% Houston (Hobby Airport);Clear;54;ENE;3;80% Houston \/ Dunn Helistop;Clear;59;SE;6;82% Houston \/ Southwest Airport;Clear;52;ENE;1;98% Houston Clover;Clear;51;Calm;0;85% Houston Hooks;Clear;49;Calm;0;96% Houston Hull;Clear;55;Calm;0;89% Houston Intercontinental;Clear;50;Calm;0;89% Huntsville;Clear;54;S;6;82% Ingleside;Mostly clear;63;ESE;3;85% Jacksonville;Clear;46;SE;2;90% Jasper;Fog;43;Calm;0;100% Junction;Clear;49;W;5;89% Kellyusa Airport;Clear;56;SE;3;89% Kerrville;Partly cloudy;52;SSE;3;91% Killeen;Clear;54;S;8;87% Killeen\/Ft Hood;Clear;54;S;8;87% Kingsville Nas;Clear;59;E;3;93% La Grange;Clear;55;Calm;0;100% Lago Vista;Clear;55;S;3;85% Lancaster;Clear;49;Calm;0;90% Laredo;Mostly clear;59;SE;10;86% Llano;Clear;50;ESE;3;93% Longview;Clear;48;ESE;2;85% Lubbock;Clear;59;SSW;9;63% Lufkin;Clear;47;Calm;0;92% Mcallen;Clear;67;ESE;7;81% Mcgregor;Clear;53;S;6;85% Mckinney;Clear;56;S;9;80% Mesquite;Clear;50;S;7;94% Midland;Clear;58;S;12;58% Midland Airpark;Clear;58;S;12;58% Midlothian;Clear;49;SSE;4;85% Mineola;Clear;46;SSE;3;96% Mineral Wells;Clear;53;SE;8;82% Mount Pleasant;Clear;46;SE;3;95% Nacogdoches;Clear;41;Calm;0;93% New Braunfels;Clear;52;S;2;92% Odessa;Clear;58;S;7;62% Orange;Clear;49;Calm;0;96% Palacios;Mostly clear;56;ENE;6;93% Palestine;Clear;52;SSE;6;93% Pampa;Clear;55;SSW;12;59% Pampa \/ Mesa Vista;Clear;61;SW;13;41% Paris;Clear;52;SSE;5;87% Pecos;Mostly clear;54;Calm;0;60% Perryton;Clear;57;S;12;51% Plainview;Clear;51;SSW;5;68% Pleasanton;Clear;57;Calm;0;94% Port Aransas;Clear;69;ESE;4;71% Port Isabel;Clear;70;ESE;4;66% Port Lavaca;Clear;57;Calm;0;91% Randolph AFB;Clear;53;Calm;0;98% Robstown;Clear;64;E;6;87% Rockport;Clear;62;SE;5;89% Rocksprings;Clear;54;SSE;9;80% San Angelo;Clear;57;S;8;71% San Antonio;Clear;56;ESE;1;89% San Antonio Stinson;Clear;59;Calm;0;93% San Marcos;Clear;51;Calm;0;100% Seminole;Clear;51;SSW;3;73% Sherman-Denison;Clear;57;S;10;72% Snyder;Clear;55;S;9;60% Sonora;Clear;54;Calm;0;76% Stephenville;Clear;52;S;3;86% Sulphur Springs;Clear;53;SSE;8;82% Sweetwater;Clear;59;SSW;11;59% Temple;Clear;53;S;7;85% Terrell;Clear;51;SSE;5;89% Tyler;Clear;51;SSE;3;90% Uvalde;Clear;54;Calm;0;98% Vernon;Clear;58;S;9;71% Victoria;Clear;54;ENE;2;89% Waco;Clear;59;S;9;74% Weslaco;Mostly cloudy;66;Calm;0;80% Wharton;Clear;51;Calm;0;96% Wichita Falls;Clear;55;S;16;81% Wink;Clear;59;SE;16;61% Zapata;Mostly clear;62;NE;1;91% _____ Copyright 2021 AccuWeather