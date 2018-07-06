TX Marine Warnings and Forecast for Thursday, July 5, 2018

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SPECIAL MARINE WARNING

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A

* SPECIAL MARINE WARNING FOR...

COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...

GALVESTON BAY...

* UNTIL 845 PM CDT.

* AT 716 PM CDT...STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM 23 NM NORTHEAST OF TRINITY BAY TO 14 NM NORTHEAST OF

ROLLOVER PASS...MOVING WEST AT 20 KNOTS.

HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.

SOURCE...RADAR.

IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND

SUDDENLY HIGHER WAVES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

EAST GALVESTON BAY...SCOTT BAY...GALVESTON BAY ENTRANCE...GALVESTON

BAY...TABBS BAY...BURNET BAY...NORTH JETTY...TRINITY BAY...ROLLOVER

PASS...MITCHELL BAY...BLACK DUCK BAY...CRYSTAL BAY...THE TEXAS CITY

DIKE AND EAGLE POINT.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

MOVE TO SAFE HARBOR IMMEDIATELY AS GUSTY WINDS AND HIGH WAVES ARE

EXPECTED.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A

* SPECIAL MARINE WARNING FOR...

COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...

GALVESTON BAY...

* UNTIL 845 PM CDT.

* AT 716 PM CDT...STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE

EXTENDING FROM 23 NM NORTHEAST OF TRINITY BAY TO 14 NM NORTHEAST OF

ROLLOVER PASS...MOVING WEST AT 20 KNOTS.

HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.

SOURCE...RADAR.

IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND

SUDDENLY HIGHER WAVES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

EAST GALVESTON BAY...SCOTT BAY...GALVESTON BAY ENTRANCE...GALVESTON

BAY...TABBS BAY...BURNET BAY...NORTH JETTY...TRINITY BAY...ROLLOVER

PASS...MITCHELL BAY...BLACK DUCK BAY...CRYSTAL BAY...THE TEXAS CITY

DIKE AND EAGLE POINT.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

MOVE TO SAFE HARBOR IMMEDIATELY AS GUSTY WINDS AND HIGH WAVES ARE

EXPECTED.

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