TX Marine Warning and Forecast
TX Marine Warnings and Forecast for Thursday, July 5, 2018
_____
SPECIAL MARINE WARNING
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...
GALVESTON BAY...
* UNTIL 845 PM CDT.
* AT 716 PM CDT...STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 23 NM NORTHEAST OF TRINITY BAY TO 14 NM NORTHEAST OF
ROLLOVER PASS...MOVING WEST AT 20 KNOTS.
HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
EAST GALVESTON BAY...SCOTT BAY...GALVESTON BAY ENTRANCE...GALVESTON
BAY...TABBS BAY...BURNET BAY...NORTH JETTY...TRINITY BAY...ROLLOVER
PASS...MITCHELL BAY...BLACK DUCK BAY...CRYSTAL BAY...THE TEXAS CITY
DIKE AND EAGLE POINT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOVE TO SAFE HARBOR IMMEDIATELY AS GUSTY WINDS AND HIGH WAVES ARE
EXPECTED.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM...
GALVESTON BAY...
* UNTIL 845 PM CDT.
* AT 716 PM CDT...STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 23 NM NORTHEAST OF TRINITY BAY TO 14 NM NORTHEAST OF
ROLLOVER PASS...MOVING WEST AT 20 KNOTS.
HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
EAST GALVESTON BAY...SCOTT BAY...GALVESTON BAY ENTRANCE...GALVESTON
BAY...TABBS BAY...BURNET BAY...NORTH JETTY...TRINITY BAY...ROLLOVER
PASS...MITCHELL BAY...BLACK DUCK BAY...CRYSTAL BAY...THE TEXAS CITY
DIKE AND EAGLE POINT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOVE TO SAFE HARBOR IMMEDIATELY AS GUSTY WINDS AND HIGH WAVES ARE
EXPECTED.
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