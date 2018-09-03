TX Marine Warning and Forecast
TX Marine Warnings and Forecast for Monday, September 3, 2018
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SPECIAL MARINE WARNING
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
COASTAL WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX OUT 20
NM...
MATAGORDA BAY...
* UNTIL 800 AM CDT.
* AT 720 AM CDT...A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED 10 NM NORTH OF
BRAZOS 400...MOVING NORTHEAST AT 20 KNOTS.
HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES.
* THE STRONG THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY OPEN WATERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOVE TO SAFE HARBOR UNTIL HAZARDOUS WEATHER PASSES.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* SPECIAL MARINE WARNING FOR...
COASTAL WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX OUT 20
NM...
MATAGORDA BAY...
* UNTIL 800 AM CDT.
* AT 720 AM CDT...A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED 10 NM NORTH OF
BRAZOS 400...MOVING NORTHEAST AT 20 KNOTS.
HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER.
SOURCE...RADAR.
IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND
SUDDENLY HIGHER WAVES.
* THE STRONG THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY OPEN WATERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOVE TO SAFE HARBOR UNTIL HAZARDOUS WEATHER PASSES.
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