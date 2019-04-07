TX Marine Warning and Forecast
TX Marine Warnings and Forecast for Sunday, April 7, 2019
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SEVERE THUNDERSTORM WATCH
SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 40
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
213 AM CDT SUN APR 07 2019
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 40 REMAINS IN EFFECT UNTIL 900 AM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS
CW
. ADJACENT COASTAL WATERS INCLUDED ARE
LAGUNA MADRE FROM 5 NM NORTH OF PORT MANSFIELD TO BAFFIN BAY TX
COASTAL WATERS FROM BAFFIN BAY TO PORT MANSFIELD TX OUT 20 NM
BAYS AND WATERWAYS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS
BAYS AND WATERWAYS FROM PORT ARANSAS TO PORT O'CONNOR
COASTAL WATERS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS OUT 20 NM
COASTAL WATERS FROM PORT ARANSAS TO MATAGORDA SHIP CHANNEL OUT 20
NM
CW
. ADJACENT COASTAL WATERS INCLUDED ARE
LAGUNA MADRE FROM 5 NM NORTH OF PORT MANSFIELD TO BAFFIN BAY TX
COASTAL WATERS FROM BAFFIN BAY TO PORT MANSFIELD TX OUT 20 NM
BAYS AND WATERWAYS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS
BAYS AND WATERWAYS FROM PORT ARANSAS TO PORT O'CONNOR
COASTAL WATERS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS OUT 20 NM
COASTAL WATERS FROM PORT ARANSAS TO MATAGORDA SHIP CHANNEL OUT 20
NM
CW
. ADJACENT COASTAL WATERS INCLUDED ARE
LAGUNA MADRE FROM 5 NM NORTH OF PORT MANSFIELD TO BAFFIN BAY TX
COASTAL WATERS FROM BAFFIN BAY TO PORT MANSFIELD TX OUT 20 NM
BAYS AND WATERWAYS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS
BAYS AND WATERWAYS FROM PORT ARANSAS TO PORT O'CONNOR
COASTAL WATERS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS OUT 20 NM
COASTAL WATERS FROM PORT ARANSAS TO MATAGORDA SHIP CHANNEL OUT 20
NM
CW
. ADJACENT COASTAL WATERS INCLUDED ARE
LAGUNA MADRE FROM 5 NM NORTH OF PORT MANSFIELD TO BAFFIN BAY TX
COASTAL WATERS FROM BAFFIN BAY TO PORT MANSFIELD TX OUT 20 NM
BAYS AND WATERWAYS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS
BAYS AND WATERWAYS FROM PORT ARANSAS TO PORT O'CONNOR
COASTAL WATERS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS OUT 20 NM
COASTAL WATERS FROM PORT ARANSAS TO MATAGORDA SHIP CHANNEL OUT 20
NM
CW
. ADJACENT COASTAL WATERS INCLUDED ARE
LAGUNA MADRE FROM 5 NM NORTH OF PORT MANSFIELD TO BAFFIN BAY TX
COASTAL WATERS FROM BAFFIN BAY TO PORT MANSFIELD TX OUT 20 NM
BAYS AND WATERWAYS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS
BAYS AND WATERWAYS FROM PORT ARANSAS TO PORT O'CONNOR
COASTAL WATERS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS OUT 20 NM
COASTAL WATERS FROM PORT ARANSAS TO MATAGORDA SHIP CHANNEL OUT 20
NM
CW
. ADJACENT COASTAL WATERS INCLUDED ARE
LAGUNA MADRE FROM 5 NM NORTH OF PORT MANSFIELD TO BAFFIN BAY TX
COASTAL WATERS FROM BAFFIN BAY TO PORT MANSFIELD TX OUT 20 NM
BAYS AND WATERWAYS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS
BAYS AND WATERWAYS FROM PORT ARANSAS TO PORT O'CONNOR
COASTAL WATERS FROM BAFFIN BAY TO PORT ARANSAS OUT 20 NM
COASTAL WATERS FROM PORT ARANSAS TO MATAGORDA SHIP CHANNEL OUT 20
NM
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