TX Marine Warning and Forecast
TX Marine Warnings and Forecast for Saturday, May 4, 2019
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SEVERE THUNDERSTORM WATCH
WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 128
NATIONAL WEATHER SERVICE HOUSTON/GALVESTON TX
1259 AM CDT SAT MAY 4 2019
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 128 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY
THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
MATAGORDA BAY GALVESTON BAY
COASTAL WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX OUT
20 NM
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM
WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX FROM 20 TO
60 NM
WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX FROM 20 TO 60 NM
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 128 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY
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THIS WATCH INCLUDES THE FOLLOWING ADJACENT COASTAL WATERS
MATAGORDA BAY GALVESTON BAY
COASTAL WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX OUT
20 NM
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM
WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX FROM 20 TO
60 NM
WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX FROM 20 TO 60 NM
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 128 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY
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MATAGORDA BAY GALVESTON BAY
COASTAL WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX OUT
20 NM
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM
WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX FROM 20 TO
60 NM
WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX FROM 20 TO 60 NM
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 128 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY
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MATAGORDA BAY GALVESTON BAY
COASTAL WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX OUT
20 NM
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM
WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX FROM 20 TO
60 NM
WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX FROM 20 TO 60 NM
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 128 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY
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MATAGORDA BAY GALVESTON BAY
COASTAL WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX OUT
20 NM
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM
WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX FROM 20 TO
60 NM
WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX FROM 20 TO 60 NM
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 128 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY
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MATAGORDA BAY GALVESTON BAY
COASTAL WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX OUT
20 NM
COASTAL WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX OUT 20 NM
WATERS FROM FREEPORT TO MATAGORDA SHIP CHANNEL TX FROM 20 TO
60 NM
WATERS FROM HIGH ISLAND TO FREEPORT TX FROM 20 TO 60 NM
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