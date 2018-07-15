WA Current Conditions
WA Current Conditions as of 05:00 AM PDT Sunday, July 15, 2018
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Arlington;Clear;55;Calm;0;98%
Bellingham;Clear;56;Calm;0;89%
Bremerton;Clear;58;Calm;1;79%
Chehalis;Clear;61;Calm;0;87%
Deer Park;Clear;51;NW;5;50%
Eastsound;Clear;59;Calm;0;82%
Ellensburg;Clear;58;Calm;0;53%
Ephrata;Clear;68;NNW;12;21%
Everett;Clear;58;N;2;85%
Fort Lewis;Clear;58;SE;3;77%
Friday Harbor;Clear;54;Calm;0;77%
Hoquiam;Clear;56;Calm;0;93%
Kelso-Longview;Clear;63;Calm;0;80%
Moses Lake;Clear;55;N;5;44%
Olympia;Clear;55;Calm;0;83%
Omak;Clear;62;N;10;37%
Pasco;Clear;54;Calm;0;77%
Port Angeles;Clear;53;SW;5;60%
Pullman;Clear;50;Calm;0;63%
Puyallup;Clear;59;ENE;1;84%
Quillayute;Clear;49;Calm;0;89%
Renton;Clear;63;SSE;3;72%
Seattle;Clear;63;N;2;67%
Seattle Boeing;Clear;65;NNW;3;60%
Shelton;Clear;51;Calm;0;85%
Spokane;Clear;52;Calm;0;66%
Spokane Fairchild;Clear;57;Calm;0;34%
Spokane Felts;Clear;52;Calm;0;66%
Stampede Pass;Clear;62;N;3;67%
Tacoma;Clear;60;Calm;0;64%
Tacoma Narrows;Clear;60;Calm;0;64%
Vancouver;Clear;64;Calm;0;74%
Walla Walla;Clear;63;E;7;39%
Wenatchee;Clear;65;W;9;44%
Whidbey Island;Clear;57;Calm;0;71%
Yakima;Clear;57;W;9;68%
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