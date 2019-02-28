WA Current Conditions
WA Current Conditions as of 05:00 AM PST Thursday, February 28, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Arlington;Clear;28;Calm;0;92%
Bellingham;Cloudy;29;Calm;0;85%
Bremerton;Clear;28;SE;3;97%
Chehalis;Clear;27;N;4;93%
Deer Park;Cloudy;22;SSE;7;91%
Eastsound;Mostly cloudy;35;N;4;81%
Ellensburg;Fog;19;Calm;0;87%
Ephrata;Fog;17;S;6;91%
Everett;Clear;32;ESE;5;87%
Fort Lewis;Clear;26;Calm;0;99%
Friday Harbor;Mostly clear;35;NE;6;78%
Hoquiam;Clear;33;NE;8;91%
Kelso-Longview;Mostly cloudy;34;SE;3;80%
Moses Lake;Mostly cloudy;28;S;3;82%
Olympia;Clear;24;SSW;3;95%
Omak;Cloudy;24;NNE;7;91%
Pasco;Clear;23;SE;6;84%
Port Angeles;Clear;30;SW;8;71%
Pullman;Cloudy;20;W;10;94%
Puyallup;Clear;30;Calm;1;82%
Quillayute;Clear;29;E;5;96%
Renton;Clear;31;Calm;0;82%
Seattle;Clear;33;SW;3;78%
Seattle Boeing;Clear;32;SSE;3;75%
Shelton;Clear;28;W;3;88%
Spokane;Cloudy;23;SSW;6;80%
Spokane Fairchild;Cloudy;20;SW;9;100%
Spokane Felts;Cloudy;23;SSW;6;80%
Stampede Pass;Clear;21;Calm;0;74%
Tacoma;Clear;32;Calm;0;78%
Tacoma Narrows;Clear;32;Calm;0;78%
Vancouver;Cloudy;32;ESE;3;72%
Walla Walla;Cloudy;24;SSE;5;84%
Wenatchee;Clear;18;NE;3;84%
Whidbey Island;Clear;38;SSE;10;67%
Yakima;Clear;15;W;6;91%
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