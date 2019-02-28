WA Current Conditions as of 05:00 AM PST Thursday, February 28, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Clear;28;Calm;0;92%

Bellingham;Cloudy;29;Calm;0;85%

Bremerton;Clear;28;SE;3;97%

Chehalis;Clear;27;N;4;93%

Deer Park;Cloudy;22;SSE;7;91%

Eastsound;Mostly cloudy;35;N;4;81%

Ellensburg;Fog;19;Calm;0;87%

Ephrata;Fog;17;S;6;91%

Everett;Clear;32;ESE;5;87%

Fort Lewis;Clear;26;Calm;0;99%

Friday Harbor;Mostly clear;35;NE;6;78%

Hoquiam;Clear;33;NE;8;91%

Kelso-Longview;Mostly cloudy;34;SE;3;80%

Moses Lake;Mostly cloudy;28;S;3;82%

Olympia;Clear;24;SSW;3;95%

Omak;Cloudy;24;NNE;7;91%

Pasco;Clear;23;SE;6;84%

Port Angeles;Clear;30;SW;8;71%

Pullman;Cloudy;20;W;10;94%

Puyallup;Clear;30;Calm;1;82%

Quillayute;Clear;29;E;5;96%

Renton;Clear;31;Calm;0;82%

Seattle;Clear;33;SW;3;78%

Seattle Boeing;Clear;32;SSE;3;75%

Shelton;Clear;28;W;3;88%

Spokane;Cloudy;23;SSW;6;80%

Spokane Fairchild;Cloudy;20;SW;9;100%

Spokane Felts;Cloudy;23;SSW;6;80%

Stampede Pass;Clear;21;Calm;0;74%

Tacoma;Clear;32;Calm;0;78%

Tacoma Narrows;Clear;32;Calm;0;78%

Vancouver;Cloudy;32;ESE;3;72%

Walla Walla;Cloudy;24;SSE;5;84%

Wenatchee;Clear;18;NE;3;84%

Whidbey Island;Clear;38;SSE;10;67%

Yakima;Clear;15;W;6;91%

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