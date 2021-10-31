Skip to main content
Weather

WA Current Conditions

WA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, October 31, 2021

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Arlington;Clear;30;Calm;0;92%

Bellingham;Clear;49;NE;14;40%

Bremerton;Clear;41;N;2;80%

Chehalis;Clear;37;Calm;0;100%

Deer Park;Clear;28;NE;7;81%

Eastsound;Clear;50;NNE;9;43%

Ellensburg;Clear;32;SSW;3;58%

Ephrata;Clear;40;N;10;50%

Everett;Clear;35;N;2;84%

Fort Lewis;Clear;34;ESE;5;91%

Friday Harbor;Clear;47;N;5;49%

Hoquiam;Clear;48;E;13;47%

Kelso-Longview;Clear;39;Calm;0;95%

Moses Lake;Clear;37;N;9;69%

Olympia;Clear;33;Calm;0;91%

Omak;Clear;38;NW;10;59%

Pasco;Mostly clear;39;NW;10;82%

Port Angeles;Clear;37;SW;8;85%

Pullman;Clear;34;Calm;0;81%

Puyallup;Clear;37;N;2;89%

Quillayute;Clear;47;NE;7;53%

Renton;Clear;44;N;3;76%

Seattle;Clear;44;N;3;74%

Seattle Boeing;Clear;41;Calm;0;79%

Shelton;Clear;32;Calm;0;92%

Spokane;Clear;35;Calm;0;84%

Spokane Fairchild;Clear;35;NNE;12;68%

Spokane Felts;Clear;35;Calm;0;84%

Stampede Pass;Clear;32;Calm;6;58%

Tacoma;Clear;45;NNE;13;73%

Tacoma Narrows;Clear;45;NNE;13;73%

Vancouver;Mostly clear;53;E;12;29%

Walla Walla;Cloudy;41;S;3;82%

Wenatchee;Clear;38;WNW;7;48%

Whidbey Island;Clear;40;Calm;0;70%

Yakima;Clear;34;W;9;75%

_____

Copyright 2021 AccuWeather