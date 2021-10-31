WA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, October 31, 2021 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Arlington;Clear;30;Calm;0;92% Bellingham;Clear;49;NE;14;40% Bremerton;Clear;41;N;2;80% Chehalis;Clear;37;Calm;0;100% Deer Park;Clear;28;NE;7;81% Eastsound;Clear;50;NNE;9;43% Ellensburg;Clear;32;SSW;3;58% Ephrata;Clear;40;N;10;50% Everett;Clear;35;N;2;84% Fort Lewis;Clear;34;ESE;5;91% Friday Harbor;Clear;47;N;5;49% Hoquiam;Clear;48;E;13;47% Kelso-Longview;Clear;39;Calm;0;95% Moses Lake;Clear;37;N;9;69% Olympia;Clear;33;Calm;0;91% Omak;Clear;38;NW;10;59% Pasco;Mostly clear;39;NW;10;82% Port Angeles;Clear;37;SW;8;85% Pullman;Clear;34;Calm;0;81% Puyallup;Clear;37;N;2;89% Quillayute;Clear;47;NE;7;53% Renton;Clear;44;N;3;76% Seattle;Clear;44;N;3;74% Seattle Boeing;Clear;41;Calm;0;79% Shelton;Clear;32;Calm;0;92% Spokane;Clear;35;Calm;0;84% Spokane Fairchild;Clear;35;NNE;12;68% Spokane Felts;Clear;35;Calm;0;84% Stampede Pass;Clear;32;Calm;6;58% Tacoma;Clear;45;NNE;13;73% Tacoma Narrows;Clear;45;NNE;13;73% Vancouver;Mostly clear;53;E;12;29% Walla Walla;Cloudy;41;S;3;82% Wenatchee;Clear;38;WNW;7;48% Whidbey Island;Clear;40;Calm;0;70% Yakima;Clear;34;W;9;75% _____ Copyright 2021 AccuWeather