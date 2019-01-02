WA Forecast
WA Forecast for Thursday, January 3, 2019
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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index
Arlington;Breezy with rain;52;46;S;15;79%;96%;0
Bellingham;Breezy with rain;53;45;SSE;21;78%;96%;0
Bremerton;Rain;50;44;S;12;81%;97%;0
Chehalis;Rain;49;43;S;10;89%;94%;0
Deer Park;A little p.m. rain;36;33;SE;7;83%;75%;0
Eastsound;Breezy with rain;52;47;SSE;19;83%;95%;0
Ellensburg;Ice to rain;41;33;SSW;2;81%;80%;0
Ephrata;Ice to rain;37;32;SSW;6;86%;73%;0
Everett;Breezy with rain;52;46;S;17;79%;91%;0
Fort Lewis;Cloudy, rain, breezy;51;43;S;15;95%;95%;0
Friday Harbor;Breezy with rain;51;46;SSE;14;86%;94%;0
Hoquiam;Windy with rain;52;46;SSW;23;95%;97%;0
Kelso-Longview;A little rain;50;44;SSE;13;86%;95%;0
Moses Lake;Ice to rain;40;37;S;7;85%;67%;0
Olympia;Cloudy, rain, breezy;50;44;S;15;86%;96%;0
Omak;A little icy mix;36;33;SSE;7;90%;78%;0
Pasco;Cloudy;44;39;SSE;6;69%;31%;1
Port Angeles;Rain;53;40;SE;5;88%;99%;0
Pullman;A touch of rain;38;34;SSE;14;69%;66%;0
Puyallup;Cloudy, rain;54;45;SSW;11;86%;92%;0
Quillayute;Breezy with rain;52;44;SSW;17;97%;97%;0
Renton;Rain;53;46;S;9;77%;94%;0
Seattle;Rain;52;46;S;10;82%;95%;0
Seattle Boeing;Breezy with rain;54;45;S;15;80%;94%;0
Shelton;Rain;51;43;SSW;11;89%;97%;0
Spokane;A little p.m. rain;40;36;SSE;6;76%;81%;0
Spokane Fairchild;A little p.m. rain;36;33;S;11;89%;67%;0
Spokane Felts;A little p.m. rain;40;36;SSE;6;76%;81%;0
Stampede Pass;Rain;37;31;W;4;84%;95%;0
Tacoma;Cloudy, rain;51;45;SSW;13;87%;94%;0
Tacoma Narrows;Cloudy, rain, breezy;51;44;S;16;84%;96%;0
Vancouver;A little rain;51;45;SSW;7;64%;92%;0
Walla Walla;Cloudy and breezy;48;41;SSE;14;50%;64%;1
Wenatchee;Ice to rain;36;32;E;3;86%;82%;0
Whidbey Island;Windy with rain;54;49;SSE;27;74%;84%;0
Yakima;Ice to rain;42;37;SSE;3;78%;81%;1
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