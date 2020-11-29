WA Forecast for Monday, November 30, 2020

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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index

Arlington;Morning rain;50;35;W;10;66%;84%;1

Bellingham;A little a.m. rain;51;38;SSW;13;69%;68%;1

Bremerton;A little a.m. rain;50;34;SE;10;70%;64%;1

Chehalis;A little a.m. rain;47;33;SSW;6;84%;62%;1

Deer Park;Rain and snow shower;39;20;WSW;7;81%;51%;0

Eastsound;A little a.m. rain;51;40;WSW;14;74%;64%;1

Ellensburg;A little a.m. rain;45;28;W;16;70%;59%;2

Ephrata;Some glaze;41;26;W;11;75%;55%;1

Everett;A little a.m. rain;49;37;WSW;9;70%;72%;1

Fort Lewis;A little a.m. rain;50;32;S;13;91%;64%;1

Friday Harbor;A little a.m. rain;49;37;NW;9;67%;64%;1

Hoquiam;A little a.m. rain;50;33;NW;14;76%;59%;2

Kelso-Longview;A little a.m. rain;50;33;S;7;85%;67%;1

Moses Lake;A morning shower;44;25;W;10;64%;42%;1

Olympia;A little a.m. rain;50;31;S;11;79%;64%;1

Omak;A bit of a.m. snow;38;25;ESE;8;78%;77%;1

Pasco;A morning shower;53;28;WSW;15;64%;44%;1

Port Angeles;A little a.m. rain;50;36;SSW;17;72%;60%;1

Pullman;An afternoon shower;41;28;WSW;17;69%;47%;1

Puyallup;A little a.m. rain;49;32;S;10;80%;65%;1

Quillayute;A little a.m. rain;48;33;NW;12;58%;58%;2

Renton;A little a.m. rain;51;37;SSE;10;66%;66%;1

Seattle;A little a.m. rain;51;39;SSE;8;68%;65%;1

Seattle Boeing;A little a.m. rain;52;36;SSE;12;70%;66%;1

Shelton;A little a.m. rain;49;31;WSW;14;79%;61%;1

Spokane;Cloudy;42;26;SSW;10;75%;27%;0

Spokane Fairchild;Cloudy and breezy;38;23;WSW;15;91%;26%;1

Spokane Felts;Cloudy;42;26;SSW;10;75%;27%;0

Stampede Pass;Snow tapering off;32;24;WSW;11;91%;78%;1

Tacoma;A little a.m. rain;50;37;S;12;66%;64%;1

Tacoma Narrows;A little a.m. rain;49;35;S;16;72%;64%;1

Vancouver;A little a.m. rain;51;33;ESE;6;75%;69%;1

Walla Walla;An afternoon shower;48;31;S;17;62%;51%;1

Wenatchee;Some glaze;42;28;WNW;11;79%;58%;1

Whidbey Island;Windy;52;40;W;23;66%;65%;2

Yakima;Some glaze;49;24;NW;9;64%;57%;2

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