https://www.fairfieldcitizenonline.com/weather/article/WA-Marine-Warning-and-Forecast-15310153.php
WA Marine Warning and Forecast
WA Marine Warnings and Forecast for Tuesday, June 2, 2020
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SMALL CRAFT ADVISORY
URGENT - MARINE WEATHER MESSAGE
National Weather Service Seattle WA
239 AM PDT Tue Jun 2 2020
...SMALL CRAFT ADVISORY IS CANCELLED...
Winds have eased below 21 knots.
...SMALL CRAFT ADVISORY IS CANCELLED...
Winds have eased below 21 knots.
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